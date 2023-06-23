رئيس “نظارات البجا”: أطالب البرهان بالانسحاب من الاتحاد الإفريقي.. وهناك جهات تريد فرض رأيها على الجيش (فيديو)

قال محمد الأمين ترك رئيس الجبهة الوطنية السودانية ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا ونائب رئيس الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، إن الهدن السابقة بين قوات الجيش والدعم السريع لم تحقق الأهداف المنشودة، وأن الشعب ملَّ منها بسبب الانتهاكات المتكررة وعودة الحرب من جديد.

وثمّن ترك في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، الوساطة السعودية والأمريكية لتحقيق السلام وتقديم الخدمات الإنسانية، لكنه بالمقابل أكد أن “السودانيين يشعرون بالملل من الهدن التي لم تعد تجدي نفعًا”.

وقال ترك إن قوات الدعم السريع غالبًا من “تستغل هذه الهدن للقيام بعمليات السرقة واحتلال المشافي والمواقع السكنية”.

وقال إن ما يحدث في العاصمة الخرطوم وباقي ولايات السودان يعد “تمردًا من جهة مسلحة انقلبت على من يدير البلاد، واستغلت تواجدها في كل المواقع الحساسة”.

وأضاف أن الشعب السوداني يعاني في الخرطوم ودافور، وأن “الهدن ليست إنسانية وإنما لتجميع الصفوف والقتال من جديد”.

وكان رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان قد أوضح في لقاء جماهيري لأنصاره في مدينة سنكات “إنهم رهنُ إشارة عبد الفتاح البرهان (قائد الجيش) لخوض الحرب” داعيًا إلى تحرير العاصمة الخرطوم، ورفض أي هدنة مع قوات الدعم السريع.

وطالب البرهان بالانسحاب من الاتحاد الإفريقي، ردًا على تجميد عضوية السودان، مؤكدًا أن مبادرة “الإيغاد” تمس سيادة البلاد واستقلاليتها، وأيّد قرار الخارجية السودانية برفض المبادرة الكينية.

وشدد رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا على أن هناك محاولات من جهات إقليمية ودولية تسعى لفرض رأيها على الجيش السوداني. مؤكدًا أن استمرار وجود قوات الدعم السريع في المشافي والمناطق السكينة يطيل أمد الحرب.