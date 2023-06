تحقيق: أكثر من نصف أطباء بريطانيا تعرضوا للعنف من قبل المرضى

أظهر تحقيق أن أكثر من نصف الأطباء في المملكة المتحدة تعرضوا لمستويات عالية من الإيذاء وسوء المعاملة من قبل المرضى أو أقاربهم في العام الماضي.

وكشف التحقيق الذي أعدته “جمعية الحماية الطبية” أن الأطباء “تعرضوا لحوادث البصق والتهديد. إلى جانب نزع شعرهم بشكل متنوع، وتثبيتهم على الحائط، والإيذاء العنصري”.

ووجد التحقيق أن 56% من الأطباء الذين تم استجوابهم قد مروا أو شهدوا حالة تنطوي على الإساءة اللفظية أو الجسدية.

وقال نصفهم تقريبًا إن الحوادث حدثت بسبب نقص الموظفين، بينما ألقى 45% منهم باللوم في ذلك على إحباط المرضى من الاضطرار إلى الانتظار لمدة طويلة لتلقي العلاج.

