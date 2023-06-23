تحقيق: أكثر من نصف أطباء بريطانيا تعرضوا للعنف من قبل المرضى

أظهر تحقيق أن أكثر من نصف الأطباء في المملكة المتحدة تعرضوا لمستويات عالية من الإيذاء وسوء المعاملة من قبل المرضى أو أقاربهم في العام الماضي.

وكشف التحقيق الذي أعدته “جمعية الحماية الطبية” أن الأطباء “تعرضوا لحوادث البصق والتهديد. إلى جانب نزع شعرهم بشكل متنوع، وتثبيتهم على الحائط، والإيذاء العنصري”.

ووجد التحقيق أن 56% من الأطباء الذين تم استجوابهم قد مروا أو شهدوا حالة تنطوي على الإساءة اللفظية أو الجسدية.

وقال نصفهم تقريبًا إن الحوادث حدثت بسبب نقص الموظفين، بينما ألقى 45% منهم باللوم في ذلك على إحباط المرضى من الاضطرار إلى الانتظار لمدة طويلة لتلقي العلاج.

More than half of UK doctors who responded to a survey said they had experienced or witnessed abuse by patients or relatives in the past 12 months @MPShttps://t.co/TmRlfktDFY — The BMJ (@bmj_latest) June 22, 2023

وقال أحد الأطباء أن “أحد المرضى هددني بالقتل لأنه شعر أن زوجته انتظرت وقتًا طويلًا حتى يتم رؤيتها”.

وأضاف آخر: “لقد تم اقتطاع حفنة من شعري على الرغم من أن المريض كان مقيد اليدين ومع الشرطة”.

وتابع طبيب ثالث قائلًا “تعرضت للإيذاء الجسدي واللفظي من قبل مريض بسبب الوقت الذي كان عليهم انتظار العملية”.

وقالت رئيسة “جمعية الحماية الطبية” البروفيسور جين داكر، إن نقص الموظفين والانتظار لفترات طويلة يمكن أن يكون “محبطًا ومرهقًا” للمرضى وعائلاتهم، لكن العاملين في الخطوط الأمامية “يبذلون قصارى جهدهم في ظروف صعبة للغاية”.

وأضافت “من المحزن أن الكثير من العاملين في مجال الرعاية الصحية يواجهون الإساءة اللفظية والجسدية اليومية من المرضى، بما في ذلك البصق والتهديد”.

وأدى القلق بشأن الاعتداءات ضد عمال الطوارئ بالحكومة إلى مضاعفة العقوبة القصوى للأشخاص المدانين.

ويعتقد 3 من كل 10 أطباء أن الشرطة لا تأخذ مثل هذه الحوادث على محمل الجد بما فيه الكفاية، وفقًا للتحقيق الذي شمل 861 طبيبًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.