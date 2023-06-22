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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (وفا)
22/6/2023-|آخر تحديث: 22/6/202312:17 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية في ساحاته.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شرطة الاحتلال نشرت منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين القادمين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضهم عند بواباته الخارجية.

وقد انطلقت دعوات مقدسية إلى ضرورة الحشد والاعتكاف في المسجد الأقصى طوال العشر الأوائل من ذي الحجة، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

المصدر : وسائل إعلام فلسطينية