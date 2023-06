كييف: فرص تجديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أوربا تتضاءل

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، نقلا عن وزير الطاقة الأوكراني، أن روسيا قد تغلق آخر الشرايين التي تنقل الغاز الروسي إلى أوربا نهاية العام المقبل، عندما ينتهي عقد التوريد الأوكراني مع شركة غازبروم الروسية.

وكشف وزير الطاقة الأوكراني، أن فرص اتفاق أوكرانيا وروسيا على تجديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أوربا – عبر أراضي أوكرانيا- الممتد خمس سنوات تتضاءل في ظل الحرب الدائرة بين البلدين.

وقال (جيرمان جالوشينكو) خلال مقابلة مع فاينانشال تايمز، اليوم الخميس، إن إمدادات الغاز الروسي إلى أوربا عبر أوكرانيا يمكن أن تتوقف بنهاية 2024 مع انتهاء عقد النقل الحالي.

Ukraine's energy minister told the FT that the chances of renewing a supply contract with Russia's Gazprom were slim https://t.co/t5chxr7aBE pic.twitter.com/d9qyGtMIjk

— Financial Times (@FinancialTimes) June 22, 2023