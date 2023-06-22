كييف: فرص تجديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أوربا تتضاءل

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، نقلا عن وزير الطاقة الأوكراني، أن روسيا قد تغلق آخر الشرايين التي تنقل الغاز الروسي إلى أوربا نهاية العام المقبل، عندما ينتهي عقد التوريد الأوكراني مع شركة غازبروم الروسية.

وكشف وزير الطاقة الأوكراني، أن فرص اتفاق أوكرانيا وروسيا على تجديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أوربا – عبر أراضي أوكرانيا- الممتد خمس سنوات تتضاءل في ظل الحرب الدائرة بين البلدين.

وقال (جيرمان جالوشينكو) خلال مقابلة مع فاينانشال تايمز، اليوم الخميس، إن إمدادات الغاز الروسي إلى أوربا عبر أوكرانيا يمكن أن تتوقف بنهاية 2024 مع انتهاء عقد النقل الحالي.

Ukraine's energy minister told the FT that the chances of renewing a supply contract with Russia's Gazprom were slim https://t.co/t5chxr7aBE pic.twitter.com/d9qyGtMIjk — Financial Times (@FinancialTimes) June 22, 2023

ونقلت وكالة بلومبرغ عن تقرير فاينانشال تايمز أن خط أوكرانيا يمثل نحو 5% من إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوربا. وقالت إن شركة غازبروم الروسية، يمكن أن تنقل كميات من الغاز إلى أوربا عبر حجز طاقات تشغيلية في خطوط أنابيب أوكرانيا من خلال المزادات.

وفي ذات الوقت فإن “أوربا ستكون مستعدة نسبيا لمزيد من التراجع في إمدادات الغاز الروسي”، بحسب ما ذكره وزير الطاقة الأوكراني.

وارتفعت أسعار الغاز الأوربية العام الماضي بسبب تهديد شركة غازبروم بقطع التدفقات إلى مولدوفا، إذ إن طريق الإمداد الذي يمر عبر أوكرانيا، هو آخر ممر غاز روسي عامل إلى أوربا.

واستثمر الاتحاد الأوربي العام الماضي بكثافة في واردات الغاز الطبيعي المسال واعتمد لوائح لتعزيز التخزين لدرء أي نقص بعد تقلص إمدادات الغاز الروسي إلى أوربا، في أعقاب هجوم موسكو على أوكرانيا.

ولم تعلق المفوضية الأوربية، حول ما إذا كانت تجري محادثات مع روسيا بشأن تجديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أوربا عبر أوكرانيا.