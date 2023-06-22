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فيديو صادم لاعتداء شرطي أمريكي على محتجز أسود البشرة في ميشيغان (فيديو)

لحظة الاعتداء على المحتجز كما نقلتها كاميرات الشرطة (مواقع التواصل)
22/6/2023

كشفت شرطة مدينة “وارِن” بولاية ميشيغان الأمريكية عن مقاطع فيديو توثق لحظات اعتداء أحد ضباطها على شاب أسود البشرة أثناء احتجازه، الأمر الذي أثار انتقادات حادة عبر منصات التواصل حول عنف الشرطة الأمريكية المتكرر في حوادث عدة، خاصة ضد مجتمع السُّود.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الشرطي ماثيو جيمس رودريغيز (48 عام) اتُّهم بالاعتداء والضرب والتقصير في أداء الواجب يوم الثلاثاء الماضي، وتم تغريمه بــ5 آلاف دولار ووضعه في إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر.

وتعود الحادثة إلى 13 من شهر يونيو/حزيران الجاري، حين ألقت الشرطة القبض على الشاب بتُهم جنائية، قبل تسليمه إلى الضابط رودريغيز.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد جرى جدالٌ بين الشرطي رودريغيز والشاب المُحتَجَز الذي يبلغ من الـعمر 19 عام. ثم انهال الشرطيّ بالضرب على الشاب بشكلٍ عنيف، قبل أن يظهر رجلا شرطة آخران ويساعدانه في تثبيت الشاب على الأرض.

وتداول متفاعلون مقاطع الفيديو على نطاقٍ واسع عبر منصات التواصل، مؤكدين على ضرورة إصلاح نظام الشرطة الأمريكية الذي يتّسم على حد قولهم بالعنف المفرط.

وقال المحامي الأمريكي البارز، بن كرامب “الجميع يستحق الإنسانية، هذا السلوك من أولئك الذين أقسموا على الحماية والخدمة غير مقبول!”

وغرّد أحدهم “كيف لنا ألا نصف الشرطة بالعصابة؟ إذا ضرب أحد زملائي في العمل أحد المدنيين ودفعه على الأرض، فسوف أسحب زميلي. يبدو أن الشرطة تضطهد الناس فقط وتخلق العنف وتسبب الألم أو الموت”.

من جانبه قال المدعي العام لمقاطعة ماكومب بولاية ميشيغان لوسائل الإعلام “لا يمكن لأي شارة أو زي رسمي أن يحمي أي شخص من المساءلة. وعندما تنتهك الثقة الممنوحة لإنفاذ القانون، فمن واجبنا كمدعين عامين أن نتمسك بمبادئ الإنصاف والنزاهة”.

وأضاف “إن اتّهام ضابط شرطة هو تذكير رسمي بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن السلطة الممنوحة لهم يجب أن تُستخدم بمسؤولية وضمن حدود القانون”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي