تضرر جسر في القرم جراء ضربة أوكرانية وفاغنر تتهم كبار المسؤولين الروس بالتضليل (فيديو)

تعرض جسر يربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو ومنطقة في جنوب أوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية جزئيا، لأضرار جراء ضربة أوكرانية، بحسب ما ذكرت السلطات الروسية المحلية اليوم الخميس.

وقال مسؤولون، عينتهم روسيا في منطقتي خيرسون والقرم، إن القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا على جسر يربط بين خيرسون في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.

وتشكّل شبه جزيرة القرم، خلفية لوجستية للقوات الروسية المنتشرة في جنوب أوكرانيا، وتُستهدف منطقة القرم بشكل منتظم بهجمات أوكرانية، خصوصا بطائرات مسيّرة.

وتأتي هذه الضربة، في وقت تنفذ فيه القوات الأوكرانية عمليات هجومية منذ مطلع يونيو/حزيران على العديد من الجبهات، وخاصة في الجنوب.

