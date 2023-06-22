المفكر الإسلامي عبد الكريم بكار يقدم نصائح حول الاقتداء بصُناع المحتوى والمؤثرين (فيديو)

دعا المفكر الإسلامي عبد الكريم بكار الشباب المسلم إلى ضرورة تبني مزيد من الحيطة والحذر حينما يتعلق الأمر بالاقتداء بصناع المحتوى والمؤثرين في العالمين الإسلامي والغربي.

وقال بكار خلال مقابلة مع برنامج” أيام الله” على قناة الجزيرة مباشر إن الكثير من الشباب المسلم مفتونون بصناع المحتوى في مجالات الفن والرياضة، لكنهم يجهلون الكثير من تفاصيل حياة هؤلاء الأشخاص المؤثرين.

المفكر الإسلامي عبدالكريم بكار يقدم نصائح حول الاقتداء بصُناع المحتوى والمؤثرون#أيام_الله #تركيا pic.twitter.com/GmmLWqys0r — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 22, 2023

وأضاف أن الكثير من المؤثرين يعانون من اختلالات أخلاقية أو سلوكية تقتضي الكثير من الوعي واليقظة. مشددا على أن الاقتداء بهؤلاء يجب أن يكون مقتصرا على المواقف والسلوكيات الإيجابية.

وقال بكار إن القاعدة العامة قي قضية القدوة تستوجب التأكيد على أنه “ليس هناك شخص يُقتدى به كليا إلا الرسول الكريم (ص) في حين أن البقية يؤخذ منهم ويُترك”.

وحث المفكر الإسلامي الشباب المسلم على ضرورة التسلح بالأسئلة عن الاقتداء والاقتباس من الغير. مضيفا أن كل شاب مسلم يمكنه أن يصبح مؤثرا في مجال تخصصه واهتمامه وفق قاعدة “القدوة الجزئية”.

وخلص بكار إلى القول بأنه ليس من العسير على أي شاب أن يصبح مؤثرا ويتحول إلى قدوة في مجال تخصصه”. شريطة أن يكون العمل مقرونا بأهداف أخلاقية ومسؤولية شخصية.