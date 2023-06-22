السودان.. وصول طائرة إغاثة قطرية وإجلاء مجموعة جديدة ومناشدة لوقف إطلاق النار

وصلت طائرة قطرية تحمل 39 طنا من المواد الغذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، إلى مطار بورتسودان، ليصل إجمالي مساعدات قطر للسودان في الأزمة الحالية إلى 357 طنا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن هذه المساعدات “تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب السوداني ودعمها الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها حاليا بسبب استمرار القتال”.

وصول طائرة قطرية تحمل مواد غذائية وإجلاء مجموعة جديدة من السودان#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/pWn1W7r4Sz — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 22, 2023

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية القطرية إجلاء 71 شخصا من السودان، بواسطة طائرة قطرية أقلعت من مطار بورتسودان، ليصل مجموع من تم إجلاؤهم جوًّا إلى 1855 شخصا.

وجددت وزارة الخارجية القطرية حرص دولة قطر على استتباب الأمن والاستقرار في السودان.

مناشدة

من جانبها طلبت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، من الأطراف المتحاربة في السودان وقف إطلاق النار وجميع أعمال العنف تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الأطراف المتحاربة في السودان أن يوقفوا إطلاق النار وجميع أعمال العنف وقفا شاملا تزامنًا مع عيد الأضحى.

وذكر بيان المنظمة أن مناشدة الأمين العام تأتي حقنًا لدماء السودانيين وللتخفيف من معاناتهم القاسية، ولإفساح المجال أمام منظمات الإغاثة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المنكوبة في جميع الأراضي السودانية.

وأوضح أن وقف إطلاق النار يوفر فرصة للاستفادة من المبادرة السعودية الأمريكية في التفاوض بهدف الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم، والعمل على إيجاد التسوية السلمية باعتبار ذلك المخرج الوحيد للخروج من النفق المظلم لهذه الأزمة، وبما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلم والاستقرار.