أب ونجله يناقشان معا رسالتهما للماجستير بكلية الحقوق في الجزائر (فيديو)

لفت شاب جزائري ووالده الأنظار بعد مناقشتهما رسالة تخرجهما المشتركة بكلية الحقوق والعلوم السياسية في مدينة تيبازة غربي العاصمة الجزائر.

ووثّق الطالب الجزائري يوسف محمد بلكبير، لحظات الفرحة المميزة التي أعقبت حفل التخرج بمعية والده، وكتب قائلًا “الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، كل الشكر لأبي الذي كان سندًا لي، اليوم تمت مناقشة مذكرة ماجستير بتقدير ممتاز 19/20”.

وتمحور مشروع التخرج للأب ونجله، حول موضوع “القرارات القابلة للانفصال بين النظرية والتطبيق”، لنيل الدرجة العلمية (ماجستير) في معهد الحقوق والسياسة.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على نطاق واسع في الجزائر، لحظات من مناقشة الرسالة والاحتفالات بالحصول على الدرجة العلمية.

ووصف الأستاذ والأكاديمي كمال دحماني، الواقعة عبر حسابه في فيسبوك “في حادثة استثنائية ونادرة تستدعي الفخر والاعتزاز تم اليوم بمعهد الحقوق والعلوم السياسية مناقشة مذكرة ماجستير من إعداد الوالد محمد بلكبير نور الدين وولده محمد بلكبير يوسف”.

وأضاف دحماني الذي أشرف على رسالة تخرج الطالبين “بمثل هذه العينة من الأعمال والنماذج نتشرف ونسعد.. عمل يستحق الإشادة والشكر”.

وتابع قائلًا “وتشكل هذه التجربة سابقة في الجزائر.. هكذا يتحقق بأن العلم لا حدود له ولا قيود”.