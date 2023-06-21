شاهد: الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف فلسطينية ويخرجها عن الخدمة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، احتراق جزء من سيارة إسعاف تابعة له نتيجة استهدافها بقنابل غاز من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الهلال الأحمر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن سيارة الإسعاف المحترقة تعرضت للاستهداف بشكل مباشر من جنود الاحتلال في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

ووثق ضابط الإسعاف الفلسطيني نظير ربايعة، خلال مقابلة على قناة الجزيرة مباشر، احتراق سيارته وخروجها عن الخدمة.

وقال إن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل حارقة وغاز مسيل للدموع على سيارة الإسعاف والطواقم الطبية، مشيرًا إلى أن المستوطنين هجموا على ممتلكات المواطنين والسيارات في بلدة حوارة التي تحيط بها المستوطنات من جهات عدة.

وأكد أن قوات الاحتلال تقوم بحماية المستوطنين أثناء اعتداءاتهم على الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن كل الفلسطينيين تستهدفهم قوات الاحتلال بمن فيهم أفراد الدفاع المدني وطواقم الإسعاف.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قُتل أربعة إسرائيليين وأصيب أربعة آخرون بجروح حالة أحدهم خطرة، في هجوم مسلح نفذه فلسطينيون قرب مستوطنة عيلي الإسرائيلية جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وبعد العملية، هاجم مستوطنون إسرائيليون منازل فلسطينيين على أطراف بلدة حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا مركبة واحدة على الأقل، كما أضرموا النار في حقول زراعية مملوكة لفلسطينيين.

ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تُعَد غير قانونية بموجب القانون الدولي.