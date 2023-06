نجل جو بايدن يقر بذنبه في قضيتين.. وترمب يعلق

قال ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة إن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اعترف بذنبه في قضيتين فدراليتين.

وأكد محاميه في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاعتراف “يضع حدّا” للدعاوى المرفوعة ضد هانتر بايدن. وأضاف أن “هانتر ملتزم بالاعتراف بالأخطاء التي ارتكبها عندما كان يعاني في حياته من الألم والإدمان”.

وقال البيت الأبيض “الرئيس والسيدة الأولى يحبّان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته. ليس لدينا أي تعليق آخر”.

وأقر هانتر بايدن (53 عاما) بأنه مذنب في جزء واحد من قضية احتيال تتعلق بضريبة الدخل الفدرالية، حسب ما أفاد المدعي العام ديفيد فايس.

ووفقا للمصدر ذاته، نص الاتفاق مع مكتب المدعي العام الأمريكي على أن يقر في ولايته ديلاوير، بحيازته سلاحا ناريا.

وكان هانتر قد اتُّهم بحيازة سلاح ناري في عام 2018، بينما كان مدمنا للمخدرات.

من جهته، اعتبر الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي يواجه سلسلة من الملاحقات القضائية مؤخرا، في تعليق عبر شبكته “تروث سوشل”، أن هانتر لم يتلق سوى “غرامة عادية لانتهاكه قانون القيادة”، مكررا قوله إن النظام القضائي “لا يعمل”.

كما ندّد رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، بـ”معاملة تفضيلية”.

كما قال رئيس لجنة المراقبة والمساءلة في مجلس النواب، الجمهوري جيمس كومير، إن تهم وزارة العدل ضد نجل بايدن تُظهر وجود نظام قضائي “مزدوج المعايير”.

وأضاف في بيان “هانتر نجا بعقوبة مخففة، بينما تشير الأدلة المتزايدة التي كشفتها لجنة المراقبة والمساءلة إلى قيام عائلة بايدن بنمط من الفساد والتأثير بالنفوذ، وربما الرشوة. لن نتوقف حتى يتم الكشف عن مدى تورط الرئيس بايدن الكامل في مخططات العائلة”.

