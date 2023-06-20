جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع اليوم العالمي للاجئين ويتطرق إلى أزمة “الأونروا” المالية (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع اليوم العالمي للاجئين عبر إرسال مقاطع فيديو إلى الخط الساخن الخاص بالقناة.

وتطرّق مشاركون إلى جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والأزمة المالية التي تمر بها.

وقال أحد المشاركين إن هذه المنظمة “تأسست من أجل التذكير بواقع اللاجئ الفلسطيني، والتي كانت تساعده لكي يعود إلى وطنه، إلا أن اللوبي الصهيوني ضغط عليها للكف عن مساعدة الفلسطينيين وعدم تسهيل ممارسة حقهم في العودة”.

ورأى مشارك أن أزمة (الأونروا) المادية “مفتعلة، لأنها تساعد اللاجئين الفلسطينيين على عودتهم إلى أوطانهم، وهذا قد لا ينال إعجاب العديد من الدول”، وفقا لقوله.

وقال متابع آخر إن سبب هلاك هذه المنظمة هو تسييسها. ورأى آخرون أن الحل يكمن في تقديم الدول المشاركة في (الأونروا) التزاما ماديا يبقيها للسنوات القادمة.

وفي بداية العام الجاري، ناشدت (الأونروا) للحصول على 1.6 مليار دولار أمريكي لدعم برامجها وعملياتها والاستجابة الطارئة في كل من سوريا ولبنان والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة والأردن.

وواجهت (الأونروا) نقصا مزمنا في التمويل على مدى السنوات العشر الماضية، وبدأت الوكالة عام 2023 بديون بقيمة 75 مليون دولار أمريكي مُرحَّلة من عام 2022.