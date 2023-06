تقرير لمنظمة “يونيسف” يكشف أرقاما صادمة عن أحوال الأسر والأطفال في لبنان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الثلاثاء، إن نحو 9 من كل 10 أسر في لبنان، لا تملك ما يكفي من المال لشراء الضروريات.

وذكرت المنظمة في بيان أعقب مسحا أجرته خلال وقت سابق من العام الجاري، أنه “بالكاد تستطيع الأسر في لبنان تلبية احتياجاتها الأساسية، على الرغم من خفضها للنفقات بشكل كبير”.

وأوضحت أن “عددا متزايدا من الأسر يضطر إلى اللجوء إلى إرسال الأطفال -بعضهم لا يتجاوز 6 سنوات- للعمل، في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة، في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تجتاح البلاد”.

وقال ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر، إن الأزمات المتشعبة المتفاقمة التي يواجهها أطفال لبنان “تؤدي إلى وضع بائس ويائس ولا يُحتمل، وتطيح بمعنوياتهم، وتضر بصحتهم النفسية”.

وبيّن التقرير أن 15% من الأسر أوقفت تعليم أطفالها، صعودا من 10% قبل عام واحد، كما خفضت 52% من الأسر إنفاقها على التعليم، مقارنة بنسبة 38% قبل عام.

ولفت إلى أن ثلاثة أرباع الأسر (75%) خفضت الإنفاق على العلاج الصحي، مقارنة بنسبة 60% خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن “2 من كل 5 أسر اضطرت إلى بيع ممتلكاتها، بعد أن كانت أسرة واحدة فقط من كل خمس تفعل ذلك في العام الماضي”.

Families in Lebanon are barely able to meet their most basic needs according to a new survey.

This is what UNICEF is doing to respond.https://t.co/EhKBRMMugW

— UNICEF (@UNICEF) June 20, 2023