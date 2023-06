أرادت فقد 100 كيلوغرام.. جدل واسع بعد وفاة مؤثرة صينية خلال تحدٍ لإنقاص الوزن (فيديو)

فقدت مؤثرة صينية (21 عامًا)، حياتها أثناء محاولتها خسارة 100 كيلوغرام من وزنها داخل معسكر تدريب مكثف للتخلص من السمنة في شمال غرب البلاد، مما أثار جدلًا حول كيفية تنظيم صناعة المؤثرين وتشديد الرقابة على المحتوى الذي يقدمونه للعامة.

وكانت الفتاة التي تنشر مقاطعها تحت اسم “شيهاو” (Cuihua)، تحاول إنقاص أكثر من نصف وزن جسمها كمصدر إلهام لمتابعيها عندما توفيت أثناء حضورها المعسكر.

ودفع هذا الأمر وسائل الإعلام الحكومية للتحذير من مخاطر السلامة التي تنطوي عليها معسكرات إنقاص الوزن، وتجدد المخاوف بشأن الضغوط التي تتعرض لها النساء للتوافق مع معايير الجمال السائدة.

وتأتي الحادثة، بعد أسابيع فقط من وفاة شاب في البلاد بعدما شرب عدة زجاجات من الكحول القوي.

وكانت “شيهاو” توثق رحلتها مع فقدان الوزن لعشرات الآلاف من متابعيها على تطبيق “دوين” (Douyin) -النسخة الصينية من تيك توك- في محاولة لتشجيعهم في معركتهم ضد السمنة، وفق الإعلام الحكومي.

Influencer who died after trying to lose 100kg at weight loss boot camps spotlighted by Chinese state media – CNN https://t.co/x9mfn3wDEi

— Social Media Marketing Tips (@smmtip) June 17, 2023