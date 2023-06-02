متحدث باسم الخارجية الأمريكية: مخاوف من اتساع دائرة الصراع خارج السودان أو تدخل أجنبي (فيديو)

قال الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية صامويل وربيرغ، إن آليات المراقبة بشأن وقف إطلاق النار في السودان مثل الأقمار الاصطناعية والشركاء الموجودين في الميدان، أكدت أن كلًا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يحترما مضامين الهدن السابقة.

وأضاف وربيرغ خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تتردد هذه المرة في “الضغط واللجوء إلى عقوبات إضافية على الطرفين في حال عدم احترام مضامين الاتفاقات المبرمة”.

وكشف وربيرغ عن وجود مخاوف لدى الإدارة الأمريكية من انتقال الصراع المسلح إلى خارج الحدود السودانية أو تدخل قوى إقليمية أو أجنبية بصورة مباشرة في الاقتتال.

وكان الجيش السوداني قد دعا الوساطةَ إلى مواصلة جهودها في إقناع قوات الدعم السريع بتنفيذ مطلوبات الهدنة للعودة مجددًا لمسار التفاوض.

وأكد الجيش في بيان أن الوساطة تجاهلت مقترحًا قدمه وفد التفاوض ولم تشر إليه في بيانها، وهذا لن يساعد على التوصل إلى حلول عادلة.

وأوضح الجيش أن الطرف الآخر لم ينفذ أيًا من النقاط التي تم التوقيع عليها في اتفاق جدة وأهمها الخروج من الأحياء السكنية والكف عن استخدام المدنيين دروعًا بشرية وإخلاء المستشفيات والمؤسسات العامة ومرافق الخدمات ومراكز الشرطة وفتح الطرق.

الجيش السوداني: فوجئنا بتعليق مفاوضات جدة قبل الرد على مقترحاتنا

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وقال صامويل وربيرغ إن الفريق الدبلوماسي الأمريكي “ما زال موجودًا في جدة، وأنه يواصل الجهود رغم الصعوبات”. مشددًا على ضرورة إيجاد مخرج تفاوضي، وأن “العقوبات مجرد وسيلة في حين أن الهدف يتمثل في الاستئناف الكامل للعملية السياسية في البلاد”.

وأضاف رغم خرق طرفي النزاع في السودان للهدن السابقة، فإن “المفاوضات والحل التفاوضي هو الإطار الوحيد المتوفر في السودان وأن جميع القوى العسكرية والسياسية تعرف ذلك”.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم غداة تعليق المفاوضات في مدينة جدة السعودية بين الجانبين.

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات اندلعت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وطبقًا للشهود، فإن الطيران العسكري والقصف المدفعي تواصل في منطقة جنوبي الخرطوم كذلك، وذكروا أن المعارك ما زالت مستمرة في محيط معسكر “طيبة” “أكبر مقر للدعم السريع” جنوبي العاصمة السودانية.