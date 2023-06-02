صورة هاري كين مع السبكي تشعل المنصات.. هل يتجه هدّاف توتنهام إلى السينما المصرية؟ (فيديو)

لاقت صورة نشرها المنتج الفني المصري أحمد السبكي تجمعه بنجم الكرة الإنجليزية هاري كين رواجًا كبيرًا على منصات التواصل، خاصة مع تعليق المنتج عليها لافتًا بشكل ساخر إلى مشاركة كين في فيلم مصري قريبًا.

ويعمل السبكي على فيلم جديد من بطولة الممثل المصري أحمد فهمي اسمه “مستر إكس”، ويبدو أن للنجم الإنجليزي دورا شرفيا في الفيلم، في حدث نادر على السينما العربية، خاصة المصرية.

وشارك السبكي عبر حسابه في إنستغرام، صورة جمعته بقائد منتخب إنجلترا وهداف توتنهام الإنجليزي، معلقًا عليها “بحثًا عن مستر EX، هاري كين يلجأ للمنتج أحمد السبكي لوجود خلافات عائلية مع زوجته. للوصول إلى مستر إكس، انتظروا الإعلان الرسمي قريبًا”.

وانتشرت الصورة بشكل واسع على المنصات المصرية، وجاءت التعليقات عليها في معظمها ساخرة، حيث لم يستوعب معظم المتابعين فكرة مشاركة كين في فيلم مصري، في الوقت الذي تسعى أندية أوربا للتعاقد معه ووجود العديد من التقارير التي تربطه بأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وكان أول تعليق ساخر من بطل الفيلم نفسه أحمد فهمي، الذي نشر الصورة على حسابه في تويتر، وعلّق عليها “لو كنت تلعب السهل كان زمان فلورنتينو بيريز هو الذي وقّع معك”.

وكتب مدون ساخرًا أيضًا “كين تجاهل عروض اليونايتد والريال، وذهب ليشارك ضيف شرف في فيلم مصري كوميدي، السبكي واحد وبيريز صفر”.

صباح الخير

هاري كين سحب على عروض اليونايتد والريال ورايح يطلع ضيف شرف في فيلم مصري كوميدي إسمه مستر إكس السبكي ١

فلورنتينو بيريز صفر pic.twitter.com/Eg7ZWl4yhU — Mahmoud Aladdin 🇪🇬 (@MahCinema) June 1, 2023

وكتب محمود صلاح ساخرًا “أحمد السبكي مع هاري كين حرفيًّا أكثر صورة عشوائية شفتها الفترة الأخيرة”.

أحمد السبكي مع هاري كين حرفيا أكتر صورة عشوائية شوفتها الفترة الأخيرة 😀 pic.twitter.com/YZM2Nenhi2 — Mahmoud Salah (@MSalah1907) May 31, 2023

وتدور أحداث فيلم “مستر إكس” في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، وبيومي فؤاد، ومن المقرر طرحه في الموسم السينمائي خلال عيد الأضحى المبارك.