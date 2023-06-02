شاهد: فلسطيني يوثق لحظة إصابته برصاص الاحتلال خلال بث مباشر

وثق الناشط الفلسطيني بلال التميمي لحظة إصابته بشكل مباشر برصاص الاحتلال الإسرائيلي المطاطي خلال بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية النبي صالح في رام الله.

وأظهرت لقطات الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع داخل فلسطين والعالم العربي، بداية النقل المباشر للحظات وصول المركبات الإسرائيلية إلى قلب قرية النبي صالح مساء الخميس، وتهديديهم باستهداف كل شخص يتحرك.

كما أظهرت اللقطات المصورة وقوف جندي إسرائيلي بجانب جيب عسكري في الجهة المقابلة لتصوير الناشط بلال التميمي، الذي كان يستعمل هاتفه النقال لتصوير مشهد اقتحام المركبات العسكرية الإسرائيلية لأحياء القرية.

وسرعان ما سمع دوي رصاصة مطاطية مباغتة أطلقها جنود الاحتلال، وبعدها مباشرة صرخ الناشط الفلسطيني مؤكدًا إصابته على مستوى اليد أثناء التصوير من على سطح إحدى البنايات العالية.

وبقي البث يوثق لحظة تألم الناشط الفلسطيني من الإصابة وإسعافه من قبل نشطاء كانوا معه على سطح البناية.

ونقلت وكالة “قدس برس” أن قوات الاحتلال اقتحمت ليلة أمس الخميس، قرية النبي صالح بشكل مفاجئ، ونصبت حاجزًا على مدخلها، ومنعت المركبات من المرور، ما أدى إلى أزمة مرورية.

ونقلت الوكالة عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على نقطة للجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة “نفي تسوف” في رام الله. مشيرة إلى أن قوات الجيش بدأت بأعمال بحث عن المنفذين، ولم تقع إصابات بين الجنود.