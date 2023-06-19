واشنطن تتعهد بمساعدات إضافية للسودان قدرها 171 مليون دولار
19/6/2023-|آخر تحديث: 19/6/202306:52 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
- السويد تعلن التعهد بتقديم 4.6 ملايين دولار أمريكي لدعم الاستجابة الإنسانية بـالسودان
- ممثلة الإمارات في الأمم المتحدة: أعلنا في أبريل الماضي عن تخصيص 50 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في السودان
- الكويت تتعهد بتقديم 6 ملايين دولار لدعم الاستجابة الإنسانية بـالسودان
- أيرلندا تعلن التعهد بتقديم 8 ملايين دولار إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية بالسودان خلال العام المقبل
المصدر : الجزيرة مباشر