بعد جواز الاقتراض للحج.. فتوى شراء الأضحية بالتقسيط تثير جدلا جديدا في مصر (فيديو)

أثارت فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية حول جواز شراء الأضحية بالتقسيط أو الثمن المؤجل جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل في مصر.

يأتي الجدل بشأن الاقتراض من أجل الأضحية بعد جدل سابق حول جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج.

ففي منشور لدار الإفتاء المصرية على فيسبوك، أجازت الدار شراء الأضحية بالتقسيط أو الثمن المؤجّل، ردًّا على سؤال: هل يجوز الاقتراض من أجل الأُضْحِيَّة وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟

وأجابت دار الإفتاء بأن الأُضْحِيَّة سُنَّة في حقِّ المستطيع فقط، ولكن مَن اشترى أضحيته بالتقسيط أو الثمن المؤجَّل لأجلٍ معلوم وضحَّى بها؛ أجزأه ذلك.

وأثار ردّ دار الإفتاء المصرية كثيرًا من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلّق عليه أحد المدونين قائلًا “كأنك قسمت على صفر”، إذ كتب عمرو سكر ساخرًا “فى إعلان بيقولك تقسط الأضحية بتاعتك، عشان لو حابب تخش السجن والجنة فى نفس الطلعة، يعنى آخد قرض وأبقى غارم عشان أدي حاجات للغلابة، جميل، كأنك قسمت على صفر، شوف إنت بقى حد يسلفك تجيب لحمة”.

يعنى اخد قرض وابقى غارم عشان ادى حاجات للغلابة نايس …كأنك قسمت على صفر — Amr Sokkar (@amr_sugar) June 17, 2023

وعلق إبراهيم سعيد على منشور دار الإفتاء قائلًا “فرق بين الاقتراض والتقسيط يا غالي وخلي المعلومة واضحة وبلاش تسيبها على الله حكايتها كده”.

وكتب مدوّن آخر “ممكن ما يبقاش قصده قرض من البنك يترد بفوائد وممكن يبقي قصده أنك تشتري أضحية بالتقسيط لأجل معلوم عادي زي ما بتشتري أي حاجة بالقسط فدي مفهاش مشكلة فعلًا”.

دخلت واستعلمت تانى الموضوع فعلاً جائو بدون معامله ربويه — عَبْدالرَحْمَن فارُوق (@1sh8b) June 18, 2023

أبو الحسن الشافعي كتب “التعبير بـ(أجزأه) ليس فيه احتراف في الفتوى، لأن (أجزأه) يقال فيمن استفتى عن جواز فعل لاستيفاء واجب أو فريضة، وهنا المستفتي ليس عليه واجب أو فريضة، من جهتين الأولى أنها سنّة مؤكدة وتركها ليس إثمًا، والثاني أنه لا يملك شيئًا، وغير المالك تسقط عنه الفريضة، ويعفَى من السنة من باب أولى”.

وعلقت ولاء فيصل “وجهة نظر بسيطة، إن الإنسان الذي لا يملك حق الأضحية ويريد أن يقترض ويقوم بالسداد على عدة أشهر. هو الأَحق إن يُتَصدّق عليه”.

الـــــرحمــــــــــــة ….

إرحموا الناس فعلاً إرحموهم من ضغوطكم عليهم ….. إيه دعاوي الشراكة مع مجموعة من الآخرين في حكاية صكوك أضحية عيد الأضحي المبارك…. و إيه حكاية الأضحية بالتقسيط… يا أخي إعلانات المؤسسات والجمعيات عن تسهيلات الحصول علي أضحية العيد…تضع الناس في مأزق — iman nassar (@imannassars) June 3, 2023

وكتب مدون آخر “حاجة في منتهى الرأسمالية والتلاعب بالدين، ما هو أنا لو مقدرش، مدبحش، مش كل حاجة بقيت بالقسط”.

وكانت مصر قد شهدت جدلًا في شهر رمضان الماضي حول شراء الكنافة بالتقسيط؛ مما أثار تفاعلًا على منصات التواصل في حينها.

يعني اية اضحيه بالتقسيط

طيب ما تخليها قرض زي قرض الحج

اللي يقسط تمن الاضحيه هو مستحق ل الاضحيه

بطلو تلعبو على الوازع الديني ل الناس

يا مسلمين الاضحيه والحج لمن استطاع متدينوش نفسكم

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

ربنا يفكها ويفرجها علي عباده — Rabea Elkholy (@RabeaElkholy) June 9, 2023

والله فعلا امر غريب كما حضرتك اتفضلت .والاغرب كمان بعض الجمعيات تسوق لصك اضحية بالتقسيط ؟ الناس نسيت القول .للى محتاجه البيت يحرم على الجامع ..

ضيف على ذلك من يؤدى فريضة الحج اكثر من مرة …او من يذهب عدة مرات للعمرة من باب الوجاهة ..ساعد.محتاج او زوج شاب افضل من التكرار عند الله — حمدان محمود سليمان (@1hsulmin) June 6, 2023

#محمد_العدل: فكرة #صك_الأضحية اللي بالتقسيط دي حاجة غريبة وإبتزاز باسم الدين اللي يقسط الأضحية يستحق أصلا ياخد أضحية pic.twitter.com/IVbYi9WVJ2 — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 7, 2023

#الارمان منزلين صكوك اضحية بالتقسيط

سؤال اذا كان المواطن غير قادر ع الاضحية لماذا يورط نفسه بالاقساط 🤔🤔 — سعيد القاضي (@saeedmkady) May 28, 2023