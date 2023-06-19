الفيفا يكشف عن مباراة شهدت أعلى نسبة تعليقات مسيئة خلال مونديال قطر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريرا عن مستويات الإساءة الإلكترونية الموجَّهة إلى المشاركين في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية بالأمم المتحدة.

ونُشر هذا التقرير على الموقع الرسمي للفيفا بعد أيام قليلة من اجتماع رئيسه جياني إنفانتينو مع نجم المنتخب البرازيلي ونادي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، الذي تعرّض لإساءات عنصرية أثناء مشاركته مع ناديه هذا الموسم.

وكشف التقرير، الذي نُشر اليوم الاثنين، عن أن مباراة دور الثمانية لمونديال قطر بين إنجلترا وفرنسا هي الحدث الذي شهد أعلى نسبة من التعليقات السلبية المسيئة خلال البطولة، وكان مصدر أغلب التعليقات المسيئة (38%) من حسابات موجودة في أوربا و(36%) من أمريكا الجنوبية.

وبحسب بيان فيفا، عالجت خدمة الحماية على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 20 مليون منشور وتعليقا على منصات “فيسبوك” وتويتر” وإنستغرام” و”يوتيوب” وتيك توك” طيلة البطولة، وبعد تحديد التعليقات المسيئة بفضل الذكاء الاصطناعي المتخصص والمُعزَّز بمرحلتين من التحليل البشري، تم تأكيد وجود 19 ألفا و636 منشورا وتعليقا مسيئا أو تمييزيا أو تهديديا.

نظرة عامة على كيفية تعامل خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لـ FIFA مع الإساءة في استخدام الإنترنت خلال #كأس_العالم في قطر 🔎 pic.twitter.com/SixUtGjTdO — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) June 18, 2023

وأوضح فيفا أنه تم التبليغ عن هذه المنشورات والتعليقات مباشرة إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أزالت الأخيرة المنشورات المسيئة في غالب الأحيان مباشرة بعد استلامها لتبليغ فيفا.

كما وُضع برنامج إشراف رهن إشارة كل من المنتخبات المشاركة في البطولة واللاعبين على حد سواء ليتمكنوا من إخفاء التعليقات الجارحة تلقائيا وآنيا من صفحاتهم، حيث تم إخفاء إجمالي 286 ألفا و895 تعليقا قبل أن يصل إلى الجمهور المستهدف أو متابعي الحسابات، حسب تقرير فيفا.

وأوضح التقرير أنه تم التعرف بشكل مؤكد على أكثر من 300 شخص نشروا تعليقات مسيئة أو تمييزية أو تهديدية خلال البطولة، و”سيتم مشاركة هذه المعلومات مع الاتحادات الوطنية ذات الصلة والسلطات القانونية المختصة لتسهيل اتخاذ إجراءات ملموسة ضد المتجاوزين”.

في يوم المباراة النهائية لبطولة #كأس_العالم وفي الساعات الأربع والعشرين اللاحقة التي تلت المباراة – اكتشفت خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي رسائل الكراهية وأبلغت عنها على الفور والتي تستهدف المشاركين في المباراة على المنصات ذات الصلة. pic.twitter.com/i0nIg2S3Tc — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) June 18, 2023

واستمتع بمباريات كأس العالم في قطر من المدرجات أكثر من 3.4 ملايين مشجع، مقارنة بـ3 ملايين شاهدوا نسخة 2018.

وقال فيفا في تقرير سابق إن نحو 5 مليارات شخص تفاعلوا مع كأس العالم (قطر 2022) من المتابعين لمحتوى البطولة عبر مجموعة من المنصات والأجهزة في جميع أنحاء العالم.

وسجّل المونديال على وسائل التواصل الاجتماعي 93.6 مليون مشاركة عبر جميع المنصات، مع 262 مليار وصول تراكمي، ونحو 6 مليارات مشاركة.