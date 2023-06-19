الأمم المتحدة: تقارير عن تعرّض عشرات النساء في السودان للعنف الجنسي على يد “الدعم السريع”

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن مكتبه تلقى تقارير عن أعمال عنف جنسي ضد ما لا يقل عن 53 امرأة وفتاة خلال الاقتتال في السودان، قائلا إن ما بين 18 و20 امرأة اغتُصبن في هجوم واحد.

وأضاف تورك “مصدوم من مزاعم العنف الجنسي لا سيما الاغتصاب”، مشيرا إلى أن الجناة في “جميع الحالات تقريبا” كانوا من قوات الدعم السريع.

وقال “ما زلنا نرى صراعا طائشا لا معنى له يحدث في ظل إفلات كامل من العقاب”.

وقبل أيام، قال تقرير للأمم المتحدة إن نساء وفتيات في السودان تعرضن “لانتهاكات مروعة، بما فيها الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي والعنف الجسدي”.

وأفاد التقرير بأن تلك الحوادث “تُرتكب من قِبل المقاتلين والمجرمين والمهرّبين ضد المدنيين في الخرطوم وغيرها من المناطق وضد الأشخاص أثناء تنقلهم من مكان إلى آخر”.

وتابع “وصلت بعض النساء إلى الدول المجاورة وهن حوامل نتيجة الاغتصاب” كما قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأفادت بعض النساء بأن “المقاتلين ينهبون البيوت ويعتدون جنسيا على النساء والفتيات”، بينما تحدثت أخريات عن “التحرش الجنسي والاستغلال جنسيا على نقاط التفتيش أو أثناء رحلتهن إلى بر الأمان”.

وفي مايو/أيار الماضي، رصدت الأمم المتحدة 25 حالة عنف جنسي على الأقل في السودان، مشيرة إلى أن العدد الحقيقي “من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير”.