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يونيسف: أكثر من 13 مليون طفل بحاجة ماسّة إلى المساعدة الإنسانية في السودان

طفلتان سودانيتان فرّتا مع الأسرة من القتال الدائر في البلاد (رويترز)
18/6/2023-|آخر تحديث: 18/6/202304:05 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أكدت ممثلة يونيسف في السودان (مانديب أوبراين) أن أكثر من 13 مليون طفل بحاجة ماسّة إلى المساعدة الإنسانية، وذلك في ظل أوضاع إنسانية صعبة تعيشها البلاد جراء الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وطالبت مانديب بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي على الفور لدعم وتوسيع نطاق الاستجابة للأزمات في البلاد خلال الشهر المقبل.

يأتي ذلك وسط تفاقم الأوضاع في السودان في ظل الاشتباكات التي أدت إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة جراء القتال في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور خاصة.

وخلَّفت الاشتباكات المتواصلة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، منذ 15 إبريل/نيسان الماضي، مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح ولجوء غير مسبوقة في البلاد.

وأدى القتال العنيف بين الطرفين المتنازعين في السودان إلى سقوط المئات من الضحايا المدنيين بينهم العديد من الأطفال. وكانت ضربات جوية قد أصابت مناطق عدة في الخرطوم، أمس السبت، وأسفرت عن سقوط 17 مدنيًّا بينهم 5 أطفال.

حماية أطفال السودان

وكانت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد دعت في وقت سابق إلى حماية أطفال السودان المحاصرين في “كابوس قاس”، وقالت في بيان إن أكثر من مليون طفل نزحوا حديثًا جراء شهرين من الصراع في البلاد.

وأكد البيان أن أكثر من 13 مليون طفل بحاجة ماسّة إلى الدعم الإنساني المنقذ للحياة في السودان، بما في ذلك الماء والصحة والتغذية والحماية، وهو أعلى رقم مسجَّل في البلاد منذ بدء الصراع منتصف إبريل الماضي.

وقالت ممثلة يونيسف لدى الخرطوم في بيان “مستقبل السودان في خطر ولا يمكننا قبول استمرار فقدان ومعاناة أطفاله”، مشيرة إلى أنهم يحملون العبء الأكبر لأزمة عنيفة لم يكن لهم يد فيها، إذ يقعون في مرمى النيران، ويتعرضون للإصابة والإساءة والنزوح والأمراض وسوء التغذية.

وأعربت ممثلة يونيسف لدى الخرطوم عن استعداد المنظمة الأممية لتقديم الدعم اللازم بالتعاون مع شركائها، لكنها أشارت إلى أن المنظمة بحاجة إلى وصول آمن غير مقيَّد وضمان الأمن في جميع المناطق التي يحتاج فيها الأطفال إلى مساعدة عاجلة.

وقالت إن الوضع في دارفور يشكل مصدر قلق خاص، وسط انقطاع مستمر في الاتصالات، وقيود الحركة، في حين تقدّر المنظمة الأممية المعنية بالأطفال أن نحو 5.6 ملايين طفل يعيشون في ولايات دارفور الخمس، نزح منهم نحو 270 ألف طفل حديثًا بسبب القتال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات