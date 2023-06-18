مستشار الدعم السريع: لقاء حميدتي والبرهان لن يحل مشكلة السودان (فيديو)

قال المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع يوسف عزت إن لقاء قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) “لن يغيّر من الوضع على الأرض، ولن يحل مشكلة السودانيين”، على حد قوله.

وأضاف خلال مداخلة مع المسائية على الجزيرة مباشرة أنه “يجب أن تقدم لمطالب الشعب السوداني وليس التركيز على مثل هذه اللقاءات”، على حد وصفه.

ونفى عزت ما تردد عن إصابة حميدتي خلال المواجهات ونقله إلى الخارج للعلاج، قائلًا “هذه دعاية رخيصة غير صحيحة”.

وقال عزت إن حميدتي “يخوض المعارك مع جنوده”، على حد قوله.

وأنحى عزت باللائمة في سقوط القتلى من بين المدنيين على الجيش السوداني الذي يستخدم الطائرات في عمليات قصف لقوات الدعم السريع.

المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع للجزيرة مباشر: #الخرطوم تتعرض لقصف عشوائي ولا يوجد أحد من عناصرنا في بيوت المواطنين pic.twitter.com/YkHm3Qy5UT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 17, 2023

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بمقتل 17 شخصًا وإصابة 7 آخرين جراء سقوط قذيفة على منطقة مايو جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.

ونقل عن شهود عيان أن قصْف الطيران الحربي استهدف حي اليرموك المأهول بالسكان في منطقة مايو جنوبي الخرطوم.

وكتبت إدارة الصحة في العاصمة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك “تعرضت منطقة اليرموك بمنطقة مايو جنوب الحزام لقصف جوي سقط على أثره عدد من الضحايا المدنيين”.

وأضافت “التقديرات لمجزرة اليرموك تشير الي سقوط 17 قتيلًا من بينهم 5 أطفال ونساء ومسنين، كذلك تم تدمير 25 منزلًا”.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الاشتباكات العنيفة تواصلت اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة، وتبادل الطرفان القصف المدفعي في مناطق شمال الخرطوم، ومنها الكادرو والحلفايا وغيرهما.