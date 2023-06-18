السعودية تعلن الاثنين غرة ذي الحجة وعيد الأضحى 28 يونيو

أعلنت السعودية، مساء الأحد، أن الاثنين أول أيام ذي الحجة، وعليه يكون الوقوف بعرفة، ركن الحج الأعظم يوم الثلاثاء 27 يونيو/حزيران الجاري، وعيد الأضحى الأربعاء 28 يونيو.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان المحكمة العليا في البلاد تأكيدها غرة الشهر.

وأضاف بيان المحكمة، أنه “بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة بعد مغرب ليلة الأحد، ولذلك تقرر أن يكون يوم غد الاثنين 1/ 12 / 1444هـ هو فاتح ذي الحجة حسب تقويم أم القرى”.

وبذلك يكون الثلاثاء الموافق 27 يونيو الحالي هو يوم الوقوف بعرفة، والأربعاء 28 يونيو الجاري أول أيام عيد الأضحى.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة حيث تبدأ مناسك الحج لموسم (1444 هجرية/ 2023 ميلادية)، ويعد الوقوف بعرفة ركنه الأكبر، وسط استعدادات غير مسبوقة من السعودية، وتقديرات رسمية بموسم حج “استثنائي ومميز وآمن”.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم حج 2023، بعد نحو شهر من إعلان المملكة عودة أعداد وأعمار الحجّاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

المحكمة العليا: غداً الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء الموافق 27 / 6 / 2023م.https://t.co/wOGlj8kzHA#واس_عام pic.twitter.com/1mHzmloU1N — واس العام (@SPAregions) June 18, 2023