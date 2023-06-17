متحدثة الخارجية الأمريكية: واشنطن لديها مصادر تؤكد الأطراف المسؤولة عن العنف في السودان (فيديو)

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط، إن كلًا من قوات الدعم السريع والجيش السوداني مسؤولان عن الانتهاكات التي شهدها السودان منذ 15 إبريل/نيسان الماضي.

وأضافت هالة غريط، في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض يراقبان عن كثب ما وقع ويقع من انتهاكات يومية في العاصمة الخرطوم ومدينة الجنينة، مشددة على أن الطرفين معًا مسؤولان عن وقف إطلاق النار والعودة لمائدة المفاوضات.

وتابعت أن الإدارة الأمريكية على علم بالاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع في مدينة الجنينة ومسؤوليتها عن قتل 1000 شخص.

وكشفت أن الإدارة الأمريكية لديها مصادر مختلفة منها ما هو موجود على الأرض ومنها الأقمار الاصطناعية، وأن هذه المصادر تؤكد مسؤولية الطرفين عن العنف.

الجيش يدعو المواطنين لمغادرة منازلهم القريبة من تمركز الدعم السريع

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وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أدانت في وقت سابق، الجمعة، عمليات قتل على أساس عرقي، ارتكبت من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها في ولاية غرب دارفور.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن “الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الانتهاكات والإساءات الجارية لحقوق الإنسان والعنف الرهيب في السودان، وبخاصة التقارير التي تحدثت عن ارتكاب عنف جنسي واسع النطاق وعمليات قتل على أساس عرقي في غرب دارفور من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها”.

وأضاف أن كلا الطرفين “يتحملان المسؤولية عن الانتهاكات، ففي دارفور أخفقت القوات المسلحة السودانية في حماية المدنيين وأذكت الصراع، كما تفيد الأنباء من خلال التشجيع على تعبئة القبائل”.

وشددت هالة غريط أن الطرفين “وافقا في إعلان جدة على حماية المدنيين، لكنهما لم يلتزما بهذا القرار”.

وقالت إن الإدارة الأمريكية تريد أن تؤسس أحكامًا شفافة حول ما يقع في السودان قبل فرض مزيد من العقوبات. مشيرة إلى أنها لن تتردد في “فرض مزيد من العقوبات الجديدة إلى جانب العقوبات الاقتصادية والمالية السابقة”.