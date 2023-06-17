شاهد.. طفلة تنجو من موت محقق بعد صدمها من دراجتين ناريتين في مدينة جوارني الكولومبية

نجت طفلة صغيرة من موت محقق في أحد شوارع مدينة جوارني بإدارة أنتيوكيا الكولومبية، وذلك بعد أن تعرضت لصدمات قوية من دراجتين ناريتين في حادثة تبدو فريدة من نوعها.

وأظهرت مقاطع مصورة سجلتها كاميرات مراقبة، الطفلة بينما تقطع الطريق دون النظر إلى السيارات، لتصدمها دراجة نارية فتسقط أرضًا، ثم تصدمها دراجة أخرى، فيما تمكن سائق الدراجة الثالثة من تفاديها في اللحظة الأخيرة للحادثة.

Atención | Impactante accidente en el oriente de Antioquia. Una menor fue atropellada por tres motociclistas y milagrosamente salió ilesa. pic.twitter.com/q1aRoToUAG — Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) June 16, 2023

وانطلقت والدة الفتاة نحوها وحملتها، حيث بدت في حالة جيدة ولم تتعرض لإصابات كبيرة، لكنها انخرطت في البكاء بعدما حملتها أمها بعيدًا عن الطريق في حالة من الخوف والهلع، بينما اجتمع الحاضرون حولها للاطمئنان عليها.

#Antioquia | Milagro en el Oriente: una niña de cuatro años fue arrollada por dos motos y resultó ilesa. Le contamos lo que pasó ➡️ https://t.co/sTqLkoLfaI pic.twitter.com/i6AhG5nLDP — El Colombiano (@elcolombiano) June 16, 2023

وحسب المقاطع التي حظيت بنسبة تداول كبيرة في دول أمريكا الجنوبية والعالم، فإن نجاة الطفلة الصغيرة بعد صدم الدراجة النارية الأولى لها وسقوطها أرضًا كانت بمثابة معجزة إلهية، لأنها تزامنت مع مرور شاحنة كبيرة على الجهة المقابلة للطريق، مما أنقذ الطفلة من موت محقق.

وقد تفاعلت وسائل الإعلام الكولومبية مع هذه الحادثة، حيث أكدت الصحف المحلية أن الطفلة لم تظهر عليها أي إصابات ولم تُنقل حتى إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. كما لم يُقدَّم أي بلاغ للشرطة بشأن الحادث، لكنها أهابت بالآباء الاعتناء بأولادهم وأن يكونوا أكثر يقظة لحمايتهم من التعرض لحوادث الطرق.