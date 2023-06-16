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“مشاهد استثنائية”.. طلبة كويتيون يرصدون النجوم في صحراء السالمي (فيديو)

طلبة جامعة الكويت بصحرا ءالسالمية (مواقع التواصل)
طلبة جامعة الكويت أثناء قيامهم برصد النجوم في صحراء السالمي (مواقع التواصل)
16/6/2023-|آخر تحديث: 16/6/202311:24 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت صحراء السالمي في الكويت أول رحلة علمية طلابية لرصد النجوم أطلق عليها اسم “أسترلاب – سماء الكويت”.

ونشرت جامعة الكويت عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، أمس الخميس، مشاهد من الرحلة التي نظمها طلاب الجامعة وطالباتها بالتعاون مع مركز التقدم العلمي، واستمرت يومي 9 و10 يونيو/حزيران الجاري.

وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي “مشاهد استثنائية” للنجوم عبر الأجهزة المختصة، ومشاركة الطلبة والطالبات في محاضرة ميدانية أقيمت حول الموضوع في الصحراء.

وقال مسؤول في الجامعة إن مشاركة طلبة جامعة الكويت وطالباتها في مثل هذه “الرحلة التعليمية والممتعة التي تعد الأولى من نوعها، تثري حصيلتهم الثقافية والعلمية حول علم الفلك وعلم المناخ والأرصاد الجوية من خلال إلقاء نظرة على سماء الكويت، واستكشاف العديد من الأجرام السماوية والنجوم والمذنّبات والمجرات”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع إلكترونية