ربابنة سفن ينصبون كمائن لحيتان “الأوركا” والأخيرات ترد بهجوم شرس (فيديو)

رصدت مشاهد تداولها رواد مواقع التواصل، ونقلتها مواقع إخبارية هجومًا واسعًا من قبل حيتان “الأوركا” على أصحاب القوارب والسفن الصغيرة.

وفيما رصد مراقبون في إسبانيا، نصب ربابنة السفن في البحر المتوسط عددًا من الكمائن للحيتان القاتلة المعروفة باسم “الأوركا”، فإن حوادث هجوم هذه الحيتان على البشر كشف مستويات جديدة عن سلوك هذه الكائنات البحرية، وبراعتها في الهجوم.

وتمكن ربان إحدى السفن يدعى “لويس إدواردو”، من توثيق مشاهد توضح تعرضه للهجوم من الحيتان الشرسة.

وأوضح إدواردو أن سرب الحيتان المهاجمة ألحق الضرر بشراع مركبه الذي يزن نحو 12 طنًا وطوله 12 مترًا، ومع قوة الهجوم كادت سفينته أن تغرق ويتحول لوجبة دسمة لهذه الحيتان الضخمة.

وفي السياق ذاته، أوضح قبطان إحدى السفن الإسبانية يدعي “دان كريز” لمجلة نيوزويك، أنه لم يكن ينصب شركًا للحيتان، لكنه تعرض لهجومين.

وذكر كريز أن المرة الأولى كانت عام 2020، عندما كان وطاقمه ينقلون يختًا عبر مضيق جبل طارق، الذي يمتد بين إسبانيا والمغرب، ليجد نفسه محاصرًا بين 8 من حيتان الأوركا الضخمة.

وقال كريز “استمر الهجوم ساعة كاملة، حتى تضررت السفينة بشكل كبير”، مضيفًا أن المرة الثانية كانت في إبريل/نيسان الماضي في جزر الكناري، وتمكنت الحيتان خلالها من كسر دفتي السفينة.

@aprilboyes After much media and press about the Orca interaction on the sailing yacht! I have started a fundraiser, at least its a way to raise awareness for the Orcas and other marine life that needs protection! 🐳 #orca #orcaattack #marineconservation ♬ original sound – April Boyes

@aprilboyes Orca Interaction (attack)in Gibraltar At around 21:30pm on Wednesday last week a pod of orcas became interested in our vessel. They started by investigating swimming in circles then hitting the rudder until it was eventually destroyed which caused water ingress in the boat. Although at the time a little terrifying, i wonder why the Orcas are displaying this behaviour. It’s important not to demonise them and to look at this from an objective point of view. Luckily all 4 crew were safe, we are all trained professionals and everyone was calm once the emergency services arrived we were able to bail oht the wayer with an industrial pump whilst being towed to Barbate. Could the area be overfished? Why would the Orcas display this behaviour and what remedial acrion as the sailing community could we do without harming this magnificent endangered species. #orcaattack #orcas #british #yachtsinking #gibraltar #orca #orcawhale ♬ Interstellar (Main Theme) – Random Piano

وأضاف كريز “ما لا يعرفه الناس كثيرًا أن البحارة قد يصبحون ضحية كمائن تنصبها حيتان الأوركا”، وأن هذه الحيتان “كانت تعرف بالضبط ما تفعله”.

ودفعت الحوادث المتكررة في البحر الأبيض المتوسط وأماكن أخرى لهجوم حيتان الأوركا على البشر، خبراء الأحياء المائية والغطاسين إلى تقديم توجيهات للبحارة وربابنة السفن، ونصحوهم بمتابعة أجهزة الرقابة لتحديد موقع الحيتان.