السودان.. الجيش يدعو المواطنين لمغادرة منازلهم القريبة من تمركز الدعم السريع (فيديو)

دعا عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام للجيش ياسر العطا المواطنين الذين يسكنون قرب منازل تحتلها قوات الدعم السريع، إلى الابتعاد عنها؛ “لأن الجيش سيهاجمها في أي مكان”، على حد قوله.

وقال العطا في تسجيل مصور، اليوم الجمعة، إنه إذا احتلت قوات الدعم السريع منزلا فإنه يتعين على المواطنين الابتعاد عنه قدر الإمكان لأن الجيش سيستهدف تلك القوات هناك.

ودعا العطا السودانيين إلى مؤازرة الجيش قائلا إنه “عندما تكون المعركة محدودة يتولاها الجيش لوحده، لكن المعركة الآن معركة أمة ولا بد أن تخوضها كل الأمة”، على حد وصفه.

وأضاف العطا في خطابه المصور أمام حشد من الجنود في مكان لم يحدَّد أن “المعركة الآن معركة أمة ولا بد أن تخوضها كل الأمة بما فيها القوى السياسية التي يوجد بها شرفاء رغم وجود “تعفن ووسخ داخلها”، بحسب تعبيره.

ويستمر القتال بين الطرفين المتحاربين بعد دخوله الشهر الثالث، حيث أفاد ‏مراسل الجزيرة مباشر، بتبادل القصف المدفعي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الجمعة، بشارع الغابة غربي الخرطوم.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف اليوم الجمعة، مواقع لقوات الدعم السريع بمنطقة الكدرو شمال مدينة الخرطوم بحري.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، اندلع فجأة قتال شرس بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد خلافات بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.

Since conflict broke out two months ago in Sudan, one million children have been displaced, hundreds have been killed and injured, and many are in urgent need of humanitarian assistance.

As the situation worsens, this is how UNICEF is supporting. https://t.co/x3dzHqZICb

— UNICEF (@UNICEF) June 15, 2023