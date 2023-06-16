رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية قبل مثوله للتحقيق أمام القضاء: في تقديري أني سأذهب إلى رفاقي سجن المرناقية

رئيس جبهة الخلاص الوطني بتونس: دولة القانون غابت بعد انقلاب 25 يوليو

رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية: أقول لرئيس الدولة لن يكون هناك إفلات من العقاب

رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية قبل مثوله للتحقيق أمام القضاء: لن أجيب على أي سؤال حتى لا أكون جزءا من تمثيلية سيئة الإخراج

رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية قبل مثوله للتحقيق أمام القضاء: الرئيس قيس سعيد لا يسمع أحدا ولا يتشاور مع أحد وبيني وبينه السجال

رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية قبل مثوله أمام القضاء: لن أتعاون مع قاضي التحقيق ولن أجيب على أي سؤال

رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية: سأقول لقاضي التحقيق إن نزاعي ليس معكم ولكن مع رئيس السلطة التنفيذية الذي انقلب على الدستور

رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية قبل مثوله للتحقيق أمام القضاء: الاعتباط هو سيد الموقف وإذا كان قدري أن أكون في السجن فمرحبا بالسجن

رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية: سأقول لقاضي التحقيق إن كل الوقائع ليس فيها شيء مجرم أو أي تآمر على أمن الدولة

رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية: القضاء يعاني من أشد أزمة ويجب أن نتمسك بعدم الإفلات من العقاب

الخارجية الصينية بشأن زيارة بلينكن إلى بيجين: أبوابنا مفتوحة دائما للتواصل والحوار

الكرملين: الرئيس بوتين يدعم أي مقترحات يمكن أن تنهي الأزمة الأوكرانية

السفارة الروسية في تل أبيب: نعتزم بناء قنصلية روسية في القدس الغربية

وزير الدفاع الألماني: سنقدم 64 صاروخا إضافيا من طراز “باتريوت” لأوكرانيا

وزير الدفاع الألماني: منفتحون على إسقاط بعض الالتزامات عن أوكرانيا من أجل تسريع انضمامها للناتو

الأمين العام للناتو: قادة الحلف سيتخذون في القمة المقبلة قرارات لتعزيز الردع وسنراجع خططنا للدفاع عن أوربا