رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية قبل مثوله للتحقيق أمام القضاء: في تقديري أني سأذهب إلى رفاقي سجن المرناقية
رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية قبل مثوله للتحقيق أمام القضاء: في تقديري أني سأذهب إلى رفاقي سجن المرناقية
رئيس جبهة الخلاص الوطني بتونس: دولة القانون غابت بعد انقلاب 25 يوليو
رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية: أقول لرئيس الدولة لن يكون هناك إفلات من العقاب
رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية قبل مثوله للتحقيق أمام القضاء: لن أجيب على أي سؤال حتى لا أكون جزءا من تمثيلية سيئة الإخراج
رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية قبل مثوله للتحقيق أمام القضاء: الرئيس قيس سعيد لا يسمع أحدا ولا يتشاور مع أحد وبيني وبينه السجال
رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية قبل مثوله أمام القضاء: لن أتعاون مع قاضي التحقيق ولن أجيب على أي سؤال
رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية: سأقول لقاضي التحقيق إن نزاعي ليس معكم ولكن مع رئيس السلطة التنفيذية الذي انقلب على الدستور
رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية قبل مثوله للتحقيق أمام القضاء: الاعتباط هو سيد الموقف وإذا كان قدري أن أكون في السجن فمرحبا بالسجن
رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية: سأقول لقاضي التحقيق إن كل الوقائع ليس فيها شيء مجرم أو أي تآمر على أمن الدولة
رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية: القضاء يعاني من أشد أزمة ويجب أن نتمسك بعدم الإفلات من العقاب
الخارجية الصينية بشأن زيارة بلينكن إلى بيجين: أبوابنا مفتوحة دائما للتواصل والحوار
الكرملين: الرئيس بوتين يدعم أي مقترحات يمكن أن تنهي الأزمة الأوكرانية
السفارة الروسية في تل أبيب: نعتزم بناء قنصلية روسية في القدس الغربية
وزير الدفاع الألماني: سنقدم 64 صاروخا إضافيا من طراز “باتريوت” لأوكرانيا
وزير الدفاع الألماني: منفتحون على إسقاط بعض الالتزامات عن أوكرانيا من أجل تسريع انضمامها للناتو
الأمين العام للناتو: قادة الحلف سيتخذون في القمة المقبلة قرارات لتعزيز الردع وسنراجع خططنا للدفاع عن أوربا