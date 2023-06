الأعلى منذ 2017.. الهجرة غير النظامية عبر المتوسط زادت بأكثر من الضعف هذا العام

أكدت وكالة الحدود الأوربية (فرونتكس) أن عدد عمليات دخول حدود الاتحاد الأوربي عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، زاد بأكثر من الضعف، هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوكالة في بيان إن دول الاتحاد الأوربي، رصدت في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، أكثر من 50 ألفا و300 عملية عبور غير نظامية عبر هذا الطريق وهو “أعلى رقم مسجل منذ عام 2017”.

وقالت الوكالة الأوربية المتخصصة في بيان، إن وسط البحر الأبيض المتوسط لا يزال طريق الهجرة الرئيسي إلى الاتحاد الأوربي، مشيرة إلى أنه شهد نحو نصف حالات الدخول غير النظامية المبلغ عنها عام 2023.

The Central Mediterranean drove the 28% rise in total detections so far this year; the other top seven routes saw declines ranging from 7% to 47%

وبلغ العدد الإجمالي لعمليات الدخول التي أُبلغت بها المنظمة الأوربية 102 ألف، بزيادة قدرها 12% على مدى عام.

وقالت (فرونتكس) إن ثاني أكثر الطرق نشاطا كان عبر غرب البلقان، مع أكثر من 30 ألفا و700 عملية دخول، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن جميع طرق الهجرة باستثناء وسط البحر الأبيض المتوسط شهدت أيضا تراجعا تراوح بين 6% في غرب البحر المتوسط و47% عبر طريق غرب إفريقيا.

IOM and @Refugees call for urgent and decisive action to prevent further deaths at sea following the tragic shipwreck off the coast of Greece.

We reiterate that search and rescue at sea is a legal and humanitarian imperative.https://t.co/FlQWhLpVtO

