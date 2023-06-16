الأعلى منذ 2017.. الهجرة غير النظامية عبر المتوسط زادت بأكثر من الضعف هذا العام

أكدت وكالة الحدود الأوربية (فرونتكس) أن عدد عمليات دخول حدود الاتحاد الأوربي عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، زاد بأكثر من الضعف، هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوكالة في بيان إن دول الاتحاد الأوربي، رصدت في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، أكثر من 50 ألفا و300 عملية عبور غير نظامية عبر هذا الطريق وهو “أعلى رقم مسجل منذ عام 2017”.

وقالت الوكالة الأوربية المتخصصة في بيان، إن وسط البحر الأبيض المتوسط لا يزال طريق الهجرة الرئيسي إلى الاتحاد الأوربي، مشيرة إلى أنه شهد نحو نصف حالات الدخول غير النظامية المبلغ عنها عام 2023.

The Central Mediterranean drove the 28% rise in total detections so far this year; the other top seven routes saw declines ranging from 7% to 47% More https://t.co/GsXKvCpT2a pic.twitter.com/R6TcsVVKk1 — Frontex (@Frontex) June 16, 2023

وبلغ العدد الإجمالي لعمليات الدخول التي أُبلغت بها المنظمة الأوربية 102 ألف، بزيادة قدرها 12% على مدى عام.

وقالت (فرونتكس) إن ثاني أكثر الطرق نشاطا كان عبر غرب البلقان، مع أكثر من 30 ألفا و700 عملية دخول، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن جميع طرق الهجرة باستثناء وسط البحر الأبيض المتوسط شهدت أيضا تراجعا تراوح بين 6% في غرب البحر المتوسط و47% عبر طريق غرب إفريقيا.

IOM and @Refugees call for urgent and decisive action to prevent further deaths at sea following the tragic shipwreck off the coast of Greece. We reiterate that search and rescue at sea is a legal and humanitarian imperative.https://t.co/FlQWhLpVtO — IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) June 16, 2023

وأرجعت الوكالة ذلك الانخفاض إلى ما قالت إنه “فترات طويلة من سوء الأحوال الجوية، مما جعل الرحلات الخطرة على متن قوارب غير صالحة للإبحار أصلا أكثر خطورة”.

وقالت الوكالة الأوربية إنه على الرغم من ذلك فإن “ضغوط الهجرة في المنطقة لا تزال مرتفعة”، وأضافت أنه يمكن توقع زيادة نشاط المهربين في المنطقة في الأشهر المقبلة.

The Central Mediterranean remains the main migratory route into the EU. In the first five months of the year, the number of detections more than doubled (160%) compared to the same period in 2022. It is the highest number recorded since 2017 on this route. pic.twitter.com/4vLCCEeHXt — Frontex (@Frontex) June 16, 2023

مأساة الهجرة

وقضى نحو 78 شخصا يوم الأربعاء جراء غرق مركب يقل مئات من المهاجرين قبالة سواحل جنوب غرب اليونان، في واحد من أسوأ حوادث الغرق، وأعلنت السلطات هناك حدادا مدة 3 أيام على ضحايا القارب المنكوب.

وأعلن خفر السواحل أن مركب الصيد -الذي كان يحمل الضحايا- انقلب في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، حيث جرت عملية إنقاذ ضخمة وتواصل البحث عن ناجين بعد إفادات بأن المركب كان يحمل ما لا يقل عن 750 شخصا.

لكن المنظمة الدولية للهجرة أبدت خشيتها من أعداد أكبر وقالت إنها “تخشى من أن يكون مئات من الأشخاص قد غرقوا في واحدة من أسوأ الحوادث مأسوية في المتوسط منذ عقد”.





وأكّدت مسؤولة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن “الوضع مروّع بالفعل”، وقالت إن الناجين “في حالة نفسية سيئة للغاية، وكثير منهم في حالة صدمة ومرهقون”.

وقالت الناطقة باسم خفر السواحل إن الناجين “كلّهم رجال” مشيرة إلى احتمال أن تكون نساء وأطفال ضمن المفقودين، وأشارت السلطات إلى أن الناجين هم 47 سوريا و43 مصريا و12 باكستانيا وفلسطينيان.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية “لا نعلم ما هو عدد الذين كانوا داخل المركب، لكن نعلم أنه من المعتاد أن يغلق عليهم المهربون المنافذ بغية إبقاء الأمور تحت السيطرة”.

وذكر أحد الناجين للأطباء في مستشفى كالاماتا أنه رأى نحو 100 طفل في المركب، وأن أكثر من 20 شخصا ما زالوا في المستشفى في كالاماتا.