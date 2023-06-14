شيخ الأزهر أمام مجلس الأمن: أدعو المجتمع الدولي لحماية المقدسات الدينية في القدس (فيديو)

دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، المجتمع الدولي إلى ضرورة حماية المقدسات الدينية جميعها في مدينة القدس بما يساعد على التقريب في وجهات النظر بين الأديان والطوائف الدينية.

وقال الطيب في جلسة نقاشية أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، حول (أهمية قيم الإخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام)، إن “تحقيق وتعزيز الأمن والسلم الدوليين رهين بمدى قدرتنا على احترام المقدسات في القدس، وسعينا لتجاوز المواقف الضيقة والمتحجرة”.

وأضاف “أدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إقرار دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس”، قائلًا إن حل هذه المعضلة قد يترتب عنه الشيء الكثير من التقارب والتعاون بين معتنقي الديانات السماوية.

وتابع “أدعوكم لإطفاء الحروب التي ما زالت تندلع في منطقتنا خاصة في العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا واليمن”، وقال شيخ الأزهر إن هذه الحروب أتت على تدمير العديد من المكونات الحضارية للشعوب العربية والإسلامية التي عاشت في هذه المناطق منذ آلاف السنين.

وثمّن الطيب مثل هذه الجلسات النقاشية، قائلًا “حسنًا فعل مجلس الأمن الدولي حينما اختار الأخوة الإنسانية كعنوان لهذا المؤتمر”، مؤكدًا في السياق ذاته أن هذا المفهوم قد يكون أرضية مشتركة للتوصل لحلول دائمة للعديد من المشاكل والقضايا المتجددة في المنطقة العربية والإسلامية.

وقال إن مؤسسة الأزهر “تعمل مع المؤسسات الدينية المختلفة على تنظيم لقاء يضم جميع الطوائف الدينية للحديث عن أزمات العالم”.

واستطرد فضيلة شيخ الأزهر قائلًا إنه” يجب أن نواصل الدعوة لنشر المحبة والسلام بين الشعوب والتصدي لخطاب الكراهية، وأنه لا بد من التصدي لظاهرة التغير المناخي ووقف الحروب وتحقيق السلم والأمن الدوليين”.

وكشف شيخ الأزهر أن “سياسة الهيمنة العالمية هي المسؤولة عن الإرهاب في العالم، وقتل الأبرياء في أكثر من موقع”، مشددًا على أنه “لا توجد نظريات الصدام أو الصراع أو العرق في الإسلام”.