دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية خلال 2022

أكد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، أن صادرات تل أبيب العسكرية بلغت 12.5 مليار دولار خلال عام 2022، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما ذهب ربع المبيعات إلى دول عربية وقّعت معها مؤخرًا اتفاقات تطبيع.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على صادرات “الصناعات الدفاعية” وتمنح الموافقات عليها، إن واحدة من كل أربع صفقات تعلقت بأنظمة الطائرات المسيّرة بينما شكّلت “الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي” 19% من مجمل الصادرات.

وبحسب بيانات الوزارة فإن الصادرات تضاعفت خلال السنوات التسع الماضية.

Israel sets new record in defense exports: The scope of Israel’s defense exports reached $12.5 billion in 2022, the highest figure to date. Israeli defense exports have doubled in less than a decade and increased by 50% in 3 years. pic.twitter.com/QYX42RuRwT

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) June 14, 2023