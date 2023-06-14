الجزيرة مباشر ترصد معاناة السودانيين المحتشدين أمام قنصلية مصر في وادي حلفا (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأحوال المأساوية لعدد من العائلات السودانية الفارين من المعارك بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع، حيث تجمع العشرات أمام القنصلية المصرية بوادي حلفا في الولاية الشمالية أملًا في الحصول على تأشيرة دخول لمصر.

وقبل أيام تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع أظهرت تفريق قوات الأمن السودانية أعدادًا من السودانيين المحتشدين أمام مقر القنصلية المصرية في مدينة وادي حلفا (900 كيلومتر شمال الخرطوم).

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية فرض تأشيرة دخول على السودانيين بهدف “مواجهة أنشطة غير قانونية تشمل تزوير تأشيرات”.





وقالت إحدى السيدات لكاميرا الجزيرة مباشر إنها وعائلتها يعانون معاناة شديدة بعدما فقدت مسكنها وممتلكاتها في الخرطوم بحري بعد سقوط قذيفة على منزلها، مشيرة إلى أنها تقيم في أحد المساجد من 15 يومًا، وتريد السفر إلى مصر هربًا من المعاناة التي تعيشها، مؤكدة أنها وعائلتها المكونة من 8 أفراد لديهم جوازات سفر سارية.

واشتكت إحدى المسنات من رفض سفرها رغم مرضها الشديد هي ونجلتها ورغم توافر أوراقها الثبوتية كلها التي تؤهلها إلى السفر لمصر، مطالبة السلطات بالتعامل بشكل خاص مع المرضى الذين يحتاجون السفر للعلاج.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، أن عدد النازحين قسرًا جراء الاشتباكات المستمرة في السودان وصل إلى 2.2 مليون شخص.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إنه منذ 15 إبريل/نيسان الماضي “نزح أكثر من مليون و670 ألف شخص داخليًا في السودان، بينما بلغ عدد من غادروا الحدود نحو 528 ألفًا و147”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت نقابة أطباء السودان، ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 958 شخصًا و4 آلاف و746 إصابة، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي.

وقال متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قبل أيام إن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة، تضاف إلى “ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني موجودين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة”، وفق المسؤول المصري.