إيطاليا تودع برلوسكوني بجنازة رسمية في ميلانو (فيديو)

شارك آلاف الأشخاص، اليوم الأربعاء، في جنازة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني الذي توفي الاثنين عن 86 عامًا بسرطان الدم، من بينهم العديد من القادة السياسيين في البلاد ومسؤولين أجانب.

ووصل النعش الذي غطّي بورود بيض وحمر وخضر، وهي ألوان العلم الإيطالي إلى كاتدرائية ميلانو، في حضور آلاف الأشخاص وعلى وقع أغاني مشجعي نادي ميلان لكرة القدم الذي ترأسه برلسكوني لمدة 31 عامًا.

ثم أُدخل النعش إلى الكنيسة وسط تصفيق الحاضرين، ومن بينهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني والعديد من الشخصيات السياسية البارزة.

وتجمع مئات من أنصار برلسكوني صباح الأربعاء وراء حواجز أقامتها الشرطة قرب الكاتدرائية، ووضعت أكاليل ورود على الدرجات المؤدية إلى الفناء الأمامي.

LIVE: Funeral of former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi https://t.co/T1bQ8AarEQ — Reuters (@Reuters) June 14, 2023

ومع انتهاء مراسم الجنازة، خرج أبناؤه الخمسة وقاموا بتحية الحشد، ونكست الأعلام في ميلانو وفي أنحاء إيطاليا كلها فوق المباني العامة.

وحضر مراسم الجنازة رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا ونائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني وأنطونيو تاياني نائب رئيس “إيطاليا إلى الأمام” (فورتسا إيطاليا) الذي أسسه برلسكوني.

ومن بين المسؤولين الأجانب الذين شاركوا في المراسم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

سمو الأمير يشارك في الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني#قناhttps://t.co/0Dp004nk9f pic.twitter.com/f6ty1y1AyT — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 14, 2023

وكان برلسكوني من كبار أثرياء إيطاليا، وقدرت مجلة فوربس ثروته مطلع إبريل/نيسان الماضي بحوالي 6.4 مليارات يورو.

وأثار رحيله ردود فعل في أنحاء العالم كله من البيت الأبيض والأمم المتحدة إلى عالم الرياضة، ووصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “صديق حقيقي”، بينما قال نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “شخصية رئيسة في إيطاليا المعاصرة”.

وتحكم إيطاليا حكومة ائتلافية يمينية من حزب “إخوة إيطاليا” بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وحزب برلسكوني سابقًا “إيطاليا.. إلى الأمام”.