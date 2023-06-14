أنصار ترمب يحتفلون معه بعيد ميلاده بعد خروجه من المحكمة في ميامي (فيديو)

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب محكمة في فلوريدا، اليوم الثلاثاء، بعد الإفراج عنه دون أي شروط عقب انتهاء جلسة الاستماع الخاصة به في قضية الوثائق السرية.

وخلال مغادرة موكبه مقر المحكمة في ميامي، التقى ترمب عددًا من أنصاره في أحد المطاعم القريبة من المحكمة، واحتفلوا معه بعيد ميلاده الـ77 الذي يوافق 14 يونيو/حزيران، حيث إن ترمب من مواليد 14 يونيو عام 1946.

وقال ترمب خلال الاحتفال “لدينا بلد منهار وفاسد وحدود مفتوحة وأمة في انحدار وإدارة خارجة عن السيطرة”، وذلك في إشارة إلى إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

وعقب الاحتفال الصغير بعيد ميلاده، غادر موكب ترمب المطعم متوجهًا إلى المطار في ميامي حيث أقلته طائرته الخاصة إلى ولاية نيوجيرسي، مشيرًا إلى أنه سيوجه كلمة إلى أنصاره من هناك.

وخلال جلسة المحاكمة، دفع ترمب ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية الموجهة إليه والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.

وجاء الدفع بالبراءة أمام القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية في ميامي ليثير معركة قانونية من المرجح أن تستمر خلال الأشهر المقبلة مع استعداد ترمب لإطلاق حملته لانتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.





ولم يُسمح بالتصوير أو البث المباشر في الجلسة. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن والت ناوتا المساعد السابق لترمب المتهم أيضًا في القضية دفع ببراءته أيضًا.

وذكرت شبكة (سي إن إن) أنه تم السماح لترمب بمغادرة المحكمة دون شروط أو قيود للسفر، ولم تكن هناك حاجة لدفع كفالة.

وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها ترمب أمام محكمة في الأشهر الأخيرة. ودفع ترمب ببراءته في نيويورك في أبريل/نيسان بخصوص تهم تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها.

عاجل | سي إن إن: المحكمة سمحت للرئيس الأمريكي السابق دونالد #ترمب بالمغادرة دون أي شروط

• فريق الادعاء أخبر هيئة المحكمة بأنهم لا يعتقدون أن الرئيس الأمريكي السابق ترمب سيفر من البلاد قبل محاكمته

• لن يتم فرض كفالة مالية على #ترمب مقابل السماح له بمغادرة المحكمة pic.twitter.com/bL23m5EmjY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2023

ووصف ترمب، الثلاثاء، المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث الذي يقود ممثلي الادعاء بأنه “كاره” له.

ويتهم سميث ترمب بتعريض بعض الأسرار الأمنية للخطر من خلال أخذ آلاف المستندات الحساسة معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021، وتخزينها بطريقة عشوائية في منتجع مار إيه لاجو ونادي الجولف اللذين يمتلكهما، حسب ما ذكرت لائحة الاتهام الأسبوع الماضي.

وجاء في لائحة الاتهام أن تلك المستندات تضمنت معلومات عن البرنامج النووي الأمريكي السري، وثغرات محلية محتملة لدى الولايات المتحدة في حال وقوع هجوم. وتشمل لائحة الاتهام توجيه 37 تهمة إلى ترمب.