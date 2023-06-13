بريطانيا.. مقتل ثلاثة ودهس 3 آخرين بحوادث منفصلة في نوتنغهام واعتقال مشتبه به (فيديو)

ذكرت الشرطة البريطانية أنها طوّقت وسط مدينة نوتنغهام بالكامل صباح الثلاثاء بعد العثور على 3 قتلى بأماكن عدة من المدينة الواقعة وسط إنجلترا في “حادث مأساوي” يتعلق بشاحنة صغيرة.

وأُلقي القبض على رجل يبلغ 31 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد العثور على جثث ثلاثة أشخاص في المدينة، بينما تم نقل 3 مصابين إلى المستشفى بعد أن “حاولت شاحنة دهسهم”، بحسب بيان للشرطة المحلية.

وتعتقد الشرطة أن الحوادث الثلاث في نوتنغهام مترابطة، لكن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية ويعمل فريق من المحققين لتحديد ملابسات ما جرى بالضبط، ووصف بيان الشرطة الحادث بأنه “مأساوي ومروع”.





وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه على اطلاع دائم بتطورات الحادث “الصادم” في نوتنغهام، ودعا إلى منح الشرطة الوقت الكافي للقيام بعملها.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الشرطة أن “حادثًا خطيرًا” وقع في نوتنغهام، على مسافة حوالى 200 كيلومتر شمال لندن، وأفادت بتعليق عمل شبكة القطارات المحلية.

تم استدعاء الشرطة لأول مرة في الساعة الرابعة صباحا (03.00 بتوقيت غرينتش) إلى طريق إلكستون في وسط المدينة حيث عثر على شخصين مقتولين، ثم إلى شارع ميلتون “حيث حاولت شاحنة دهس ثلاثة أشخاص”، يتلقون حاليًا العلاج في المستشفى.

وأعلنت الشرطة العثور أيضًا على رجل مقتول في شارع مجدالا بالمدينة. وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا كبيرًا للشرطة وحواجز أمنية تغلق عدة شوارع في وسط المدينة.

كما توزعت سيارات إطفاء وانتشر ضباط الاتصال المسؤولين عن تنسيق عمل العديد من خدمات الطوارئ. وحثت الشرطة، السكان على تجنب المنطقة حيث “من المتوقع أن تظل هذه الطرق مغلقة لبعض الوقت”.