بتقنية الذكاء الاصطناعي.. موشح أندلسي لأمير عيد وحمزة نمرة يثير مخاوف من تقليد أصوات المشاهير (شاهد)

أثار طرح موشح أندلسي مشترك بصوت المطرب المصري حمزة نمرة والمغني أمير عيد، صُنع عبر الذكاء الاصطناعي، العديد من المخاوف والتساؤلات بين المدونين بشأن إمكانية تقليد أصوات المشاهير.

ونشر الناشط المصري بلال البخاري مقطع فيديو عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، جمع المطربَين معًا في موشح “جادكَ الغيثُ” للشاعر الأندلسي لسان الدين بن الخطيب، حسب ما ذكره صانع المقطع.

وفاجأ البخاري متابعيه بالموشح، الذي قال إنه صنعه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكتب عبر تويتر “ماذا لو كان موشح جادكَ الغيثُ بصوت أمير عيد وحمزة نمرة؟!”.

ماذا لو كان موشح "جادكَ الغيث" بصوت أمير عيد وحمزة نمرة! من كلمات الشاعر الأندلسي لسان الدين بن الخطيب جميع الأصوات صنعتها بالذكاء الاصطناعي 🤖 pic.twitter.com/pNkEknxeUU — بلال البخاري (@BelalElbukhary) June 12, 2023

وأضاف في منشور عبر حسابه على فيسبوك “التحدي الأكبر والمنتظر سيتمثل في المراكز والمؤسسات اللي كل وظيفتها مبنية على تحليل وكشف التلاعب في الأصوات والصور والفيديوهات”، لافتًا “بكل أسف في عصر الحداثة لا عزاء لمن لا يتجدد”.

وحصد الموشح الشهير نحو مليون مشاهدة عبر فيسبوك وتويتر بعد يوم واحد من إزاحة الستار عنه، فضلًا عن آلاف التعليقات المندهشة من الوصول إلى طبقة صوت قريبة جدًّا من الفنانين، وفق تعبيرهم.

وأعاد مقطع الفيديو إحياء الموشح الأندلسي مجددًا، بينما فتح باب النقاش بشأن التقنيات المستخدمة في إنتاج (الدويتو)، فضلًا عن إمكانية تقليد أصوات المشاهير عبر الذكاء الاصطناعي، إذ تُعَد التجربة الثانية بعد أغنية سيدة الغناء العربي أم كلثوم التي أثارت جدلًا في وقت سابق.

"ونرجع ونقول عظمة على عظمة يا ست".. هل تطربنا أغاني جديدة للراحلة #أم_كلثوم؟ pic.twitter.com/G3hmXZhiva — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) May 20, 2023

وغرد حساب آية “الذكاء الاصطناعي تطور وكل حاجة، بس أتوقع إنه هيبقي مرعب أكتر ما كنا مقلقين منه لو وقع في إيد ناس غلط”.

الAI تطور وكل حاجة

بس اتوقع انه هيبقي مرعب اكتر م كنا مقلقين منه لو وقع ف ايد ناس غلط😅 https://t.co/WmhJ3hzMOu — آ_ية 🧘🏻‍♀️ (@yoyo_m_2020) June 12, 2023

وكتب المعلق يوسف بدران “خمس سنين وهنبقى عايشين في فوضى، لأنك بضغطة زرار ممكن تخلي (تجعل) أم كلثوم تغني مع المطرب الشعبي حمو بيكا”.

هقولك انا بقا .. خمس سنين وهنبقا عايشين ففوضي .. لانك بتكة زرار ممكن تخلي ام كلثوم تغني مع حمو بيكا https://t.co/p98bjvp5Co — 🎭 (@YoussefBadran15) June 13, 2023

بينما علّق المدون مصطفى الجداوي “لك أن تتخيل إن كل ده بالذكاء الاصطناعي، ولا فنان سجّل أغنية ولا حتى يعرف إن ليه أغنية نزلت بالشكل ده، الذكاء الصناعي وسنينه”.

وكان الملحن المصري عمرو مصطفى قد طرح جزءًا ترويجيًّا من أغنية جديدة بصوت الراحلة أم كلثوم، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، بعد نحو 5 عقود على وفاتها، وأثارت جدلًا كبيرًا حينئذ.

وفي الوقت الذي أثارت فيه أغاني الذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن تهديد تراث الفنانين وتشويهه، لقي صانعوها اتهامات بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لأحد أشهر مطربي الوطن العربي.

ووفق المادة (181) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002، يعاقب القانون المصري بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف، لمن يعتدي على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف.

ويدخل في العقوبة أيضًا “بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور، بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور” وفق نص القانون.