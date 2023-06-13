بوتين: أوكرانيا خسرت 30% من عتادها العسكري الغربي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا خسرت منذ بدء هجومها المضاد ما يتراوح من 25 إلى 30% من المركبات العسكرية التي حصلت عليها من الغرب، مشيرًا إلى أن الخسائر البشرية في أوكرانيا أعلى عشرة أضعاف من الخسائر الروسية.

وأضاف بوتين خلال لقاء مع مدونين عسكريين بثه التلفزيون، أن روسيا فقدت 50 من دباباتها في القتال، بعضها يمكن إصلاحه، في حين فقدت أوكرانيا أكثر من 160 دبابة.

وقال بوتين إن الهجوم الأوكراني ضد القوات الروسية يسير في اتجاهات متعددة وبدأ في 4 يونيو/حزيران، ووصفه بأنه “واسع النطاق” ومستمر “بينما أنا أتحدث”.

وأوضح بوتين أن أهداف الحملة العسكرية لموسكو في أوكرانيا قد تتطور حسب مستجدات الأوضاع لكنها لن تتغير بشكل عام.

وأكد الرئيس الروسي أن أوكرانيا استهدفت سد كاخوكفا عمدًا بصواريخ هيمارس.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضان العارم الناجم عن تدمير سد كاخوفكا في مناطق سيطرة روسيا بجنوبي أوكرانيا إلى 17 قتيلًا، وفق ما أعلنت السلطات المعيَّنة من موسكو الثلاثاء.

وأضاف بوتين أن سلطات بلاده تعمل على التصدي للأعمال “التخريبية” التي ينفذها الأفراد الأوكرانيون داخل روسيا، مشيرًا إلى أنهم يفكرون في منطقة آمنة داخل أوكرانيا لمنع وصول الطائرات المسيّرة إلى روسيا.