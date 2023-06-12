حشرات وعقارب وأفاع.. الجزيرة مباشر ترصد تفشي مرض الليشمانيا بين النازحين السوريين في مخيم شمالي إدلب (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاع النازحين السوريين في مخيم “البكري” بدير سيتا شمالي إدلب، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانعدام شبكات الصرف الصحي، وانتشار الأفاعي والحشرات ومرض الليشمانيا.

وشكا العديد من سكان المخيم الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، خصوصًا فيما يواجهونه من الحشرات والأفاعي والعقارب.

وقال أحد السكان للجزيرة مباشر “نعيش في الخيم الموجودة على الجبل، هناك أفاع وعقارب، يقرصون الأولاد في الليل”، مؤكدًا أن “الوضع مأساة كبيرة، بسبب درجات الحرارة العالية في فصل الصيف”.

وأشار شخص آخر إلى أن مخيم البكري تعيش فيه 66 عائلة، ما يقارب 480 فردًا، منهم نحو 70 طفلًا لا يتلقون تعليمهم بسبب عدم وجود مدرسة.

وقال “طالبنا في العديد من المرات بإنشاء مدرسة، لكن لم يحصل أي شيء وما زلنا ننتظر. أطفالنا لا تتعلم”.

وبالنسبة للخدمات الأساسية الموجودة في المخيم، تحدث عن وجود المياه وترحيل النفايات فقط، “لكن هناك حشرات وأفاع وعقارب يعاني منها أبناء المخيم”.

وقال إن الخيم الحالية وضعها مترد، ولم تستبدل منذ زمن طويل.

بدوره تحدث رجل مسن للجزيرة مباشر عن أن المخيم ليس لائقًا للعيش فيه، ولا يوجد أي اهتمام به.

ومادًا يده المنفوخة من إثر قرصة إحدى الحشرات، طلب الرجل بإرسال مضاد للحشرات التي تؤذيه وتؤذي زوجته وأفراد المخيم كلهم.