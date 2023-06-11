وسائل إعلام مصرية: اندلاع حريق في مركب سياحي بمدينة مرسى علم على البحر الأحمر (شاهد)

أفادت وسائل إعلام محلية مصرية، اليوم الأحد، باندلاع حريق في أحد المراكب السياحية خلال رحلة غوص في منطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، وعلى متنه عدد من السياح البريطانيين.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب حريق بـ(لنش سياحى) يدعى “هريكان” يقل على متنه 29 شخصًا أثناء خروجه فى رحلة بحرية.

وذكرت تقارير إخبارية أنه جرى إنقاذ 12 سائحًا إنجليزيًّا، بالإضافة إلى 14 مصريًّا، هم طاقم المركب، دون أن يصيبهم أي أذى، بينما لا يزال البحث جاريًا عن 3 سائحين مفقودين.

وتتابع السلطات حالة المصابين حيث تأكد أنهم بحالة جيدة، بينما تم رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم والغردقة العام. وتكثف السلطات جهودها للبحث عن المفقودين الثلاثة.

وتتمتع مرسى علم بسمعة طيبة في الأسواق السياحية العالمية، ولدى الوكلاء السياحيين المعنيين بتنظيم رحلات لرواد السياحة الشاطئية.

ويسهم قطاع السياحة بمصر في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويُقدَّر عدد العاملين فيه بنحو 3 ملايين، وهو ما يُمثل نحو 10% من إجمالي قوة العمل، حسب دراسة لمعهد التخطيط القومي في مايو/أيار 2020.