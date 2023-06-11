مستشار حميدتي: الهدنة نجحت ويمكن البناء عليها ولا مرتزقة في صفوفنا (فيديو)

أوضح يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن هدنة الـ24 ساعة التي تم اعتمادها، السبت، نجحت بعد تجاوز أسباب فشل الهدن السابقة.

وقال عزت في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء السبت، إن أسباب فشل الهدن التسع السابقة ناجم عن “غياب المراقبة من الجو وعلى الأرض”، متهما طيران الجيش بالمسؤولية عن خرق الهدن السابقة.

وأضاف “الآن يمكن تمديد الهدنة والبناء عليها بعد تحديد أماكن سيطرة كل طرف”، مشددًا على أن “إيقاف الحرب بشكل نهائي سيختلف عن هذه الهدنة الإنسانية وسيتطلب شروطًا خاصة”.

يوسف عزت المستشار السياسي لقائد #الدعم_السريع للجزيرة مباشر: نجاح الهدنة الإنسانية سببه تفعيل آلية الرقابة ووقف قصف الطيران التابع للجيش pic.twitter.com/xyOHf25x86 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 10, 2023

وخيّم الهدوء نسبيًّا في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، مع بدء تنفيذ هدنة مدتها 24 ساعة برعاية سعودية أمريكية.

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة في السادسة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر مساء أمس الجمعة، إنها تدعم منصة يطلَق عليها (مرصد نزاع السودان) لنشر نتائج عمليات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية للقتال ووقف إطلاق النار على الأرض.

يوسف عزت المستشار السياسي لقائد #الدعم_السريع للجزيرة مباشر: لا نستعين بمقاتلين أجانب والحديث عن وجود مرتزقة من #تشاد غير صحيح pic.twitter.com/a87aricUYC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 10, 2023

ونفى عزت وجود مرتزقة أجانب يحاربون إلى جانب قوات الدعم السريع، وقال إن “الأمر يتعلق بمحاولة استخباراتية لا تختلف كثيرًا عن قضية احتلال المستشفيات المزعومة”.

وأضاف “المعارضة التشادية لا تحارب مع قوات الدعم، وهناك الملايين من السودانيين في كردفان ودارفور، وهم مستعدون للتطوع في صفوف الدعم والدفاع عن خيارات الشعب السوداني”.

وخلص عزت إلى أن “شروط حل الأزمة السودانية معروفة، وعبد الفتاح البرهان لا يمكنه أن يفي بها، لأنه هو من أعلن الحرب على الدعم السريع، وورّط مؤسسة الجيش السوداني”.

وقال “قوات الدعم السريع تدافع عن مطالب الشعب السوداني والثورة السودانية، والبرهان هو الذي أوقف العملية السياسية في السودان”، مؤكدًا أن “وحدات الجيش هاجمت قوات الدعم السريع لأن هذه الأخيرة دعمت العملية السياسية في السودان، ودعمت أطروحة خروج الجيش من الحياة السياسية”.