مسؤول روسي: الحكومة الكندية عبارة عن مجموعة من اللصوص.. ما القصة؟

استنكرت الحكومة الروسية تحفظ السلطات الكندية على طائرة روسية رابضة في مطار تورونتو بيرسون، وذلك امتثالًا للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها كندا على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا.

وقال حساب السفارة الروسية في كندا على تويتر إن “محاولة الاستيلاء غير قانونية. هي عملية سطو وسرقة فجة”، مشيرة إلى أن الطائرة مملوكة لشركة خاصة تعرف باسم “فولغا دنيبر” وليست للحكومة، مضيفة “مثل هذه الأفعال تدل على عدم وجود سيادة القانون في كندا في ظل نظام (رئيس الوزراء جاستن) ترودو”.

The seizure attempt is illegal in itself. Highway #robbery in its pure form. BTW, the plane belongs to the private company “Volga-Dnepr”. Such an act demonstrates there’s no rule of law in 🇨🇦Canada under Trudeau’s regime. https://t.co/ez34IuE520 pic.twitter.com/3IC765qbzq — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) June 10, 2023

وهاجم المبعوث الأممي الروسي ديمتري بولونيسكي كندا قائلًا “في الحقيقة، كندا ترسل رسالة واضحة إلى المستثمرين الدوليين: بأن استثماراتك أو ممتلكاتك ليست آمنة في هذا البلد، ويمكن بسهولة مصادرتها وسرقتها لأسباب سياسية، يجب أن تحذروا لأن الحكومة الكندية عبارة عن مجموعة من اللصوص وأنصار النازيين المعاصرين”.

Canada is sending a clear message to the intl investors: your investments or property are not safe in this country. It can be easily confiscated and stolen for political reasons. Beware: Canadian government is a bunch of thieves, Russophobes and supporters of modern day Nazis https://t.co/XOv5OCY14J — Dmitry Polyanskiy 🇺🇳 (@Dpol_un) June 10, 2023

فيما وصفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي هذه الخطوة بأنها “بمثابة رسالة واضحة لرفض كندا للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا”.

وقالت جولي “اليوم ترسل كندا رسالة واضحة إلى النظام الروسي مفادها أنه لن يكون هناك مكان للاختباء لأولئك الذين يدعمون ويستفيدون من حرب العدوان التي يشنها الكرملين”.

Canada is sending a clear message to the Russian regime: there will be nowhere left to hide for those who support and profit from this war of aggression. We have been there to support Ukraine’s fight for freedom since day 1 and we will continue to be there through their victory. pic.twitter.com/hVeXyj2R5h — Mélanie Joly (@melaniejoly) June 10, 2023

وأضافت جولي “كندا ظلت حاضرة على الدوام لدعم نضال أوكرانيا من أجل الحرية منذ اليوم الأول، وسنستمر في الوجود حتى انتصارها، ثم سنشارك في المساعدة في جهود إعادة الإعمار”.

وعلّق عُمر الغبرة وزير المواصلات هو الآخر على قرار التحفظ على الطائرة قائلًا “هذا يبعث برسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن التدخل العسكري الروسي غير القانوني لا يزال له عواقب، سنكون دائمًا هناك من أجل الشعب الأوكراني”.

Today we announced the seizure of the Russian Antonov cargo aircraft at Pearson Airport. This sends a clear message to Russia that their illegal invasion continues to have consequences. We will always be there for the Ukrainian people. ⬇️https://t.co/hu7RiZLtw9 pic.twitter.com/pSLkGqV7lc — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) June 10, 2023

وكانت الدول الغربية قد منعت روسيا من تسديد دفعات الدين من خلال استخدام 600 مليون دولار مودعة في البنوك الأمريكية، وهو ما صعّب على روسيا تسديد ديونها الدولية، كما جُمدت أصول البنك المركزي في روسيا، لمنعه من استخدام احتياطيه من النقد الأجنبي والبالغ 630 مليار دولار.

وعُزلت البنوك الروسية الرئيسة عن نظام المراسلة المالية الدولي “سويفت”، الأمر الذي سيؤخر الدفعات لروسيا مقابل صادراتها من النفط والغاز.

واستبعدت المملكة المتحدة بنوكًا رئيسة روسية من النظام المالي للمملكة، وجمّدت أصول البنوك الروسية كافة، ومنعت الشركات الروسية من اقتراض المال، ووضعت قيودًا على عمليات الإيداع التي يمكن للروس القيام بها في البنوك البريطانية.

بالمقابل حظرت روسيا تصدير أكثر من 200 منتج غربي، ومن بينها أجهزة الاتصالات واللوازم الطبية والسيارات والمنتجات الزراعية والأجهزة الإلكترونية والخشب.

ومنعت روسيا دفع الفائدة للمستثمرين الأجانب الذين يملكون سندات حكومية، ويحظر على الشركات الروسية دفع أموال للمساهمين من خارج البلاد.

كما منعت المستثمرين الأجانب الذين يملكون أسهمًا وسندات روسية بمليارات الدولارات من بيعها.