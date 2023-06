مسؤول روسي: الحكومة الكندية عبارة عن مجموعة من اللصوص.. ما القصة؟

استنكرت الحكومة الروسية تحفظ السلطات الكندية على طائرة روسية رابضة في مطار تورونتو بيرسون، وذلك امتثالًا للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها كندا على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا.

وقال حساب السفارة الروسية في كندا على تويتر إن “محاولة الاستيلاء غير قانونية. هي عملية سطو وسرقة فجة”، مشيرة إلى أن الطائرة مملوكة لشركة خاصة تعرف باسم “فولغا دنيبر” وليست للحكومة، مضيفة “مثل هذه الأفعال تدل على عدم وجود سيادة القانون في كندا في ظل نظام (رئيس الوزراء جاستن) ترودو”.

The seizure attempt is illegal in itself. Highway #robbery in its pure form.

BTW, the plane belongs to the private company “Volga-Dnepr”.

Such an act demonstrates there’s no rule of law in 🇨🇦Canada under Trudeau’s regime. https://t.co/ez34IuE520 pic.twitter.com/3IC765qbzq

— Russia in Canada (@RussianEmbassyC) June 10, 2023