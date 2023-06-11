مانشستر سيتي يتوَّج بدوري أبطال أوربا للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

أحرز مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوربا لكرة القدم للمرة الأولى بفوزه 1-صفر على إنتر ميلان في النهائي في إسطنبول، اليوم السبت.

وسجل رودري لاعب الوسط هدف الانتصار بتسديدة قوية في الدقيقة 68.

وأكمل سيتي، تحت قيادة بيب غوارديولا، ثلاثية من الألقاب هذا الموسم بعدما تُوّج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعوّض سيتي جماهيره عن إخفاقه قبل عامين حينما خسر على يد مواطنه تشلسي في نهائي نسخة 2021 من البطولة.

وحضر المباراة التي أقيمت في ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول، كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتابع المباراة كذلك كل من رؤساء وزراء المجر فيكتور أوربان، وسلوفينيا روبرت غولوب، والأردن بشر الخصاونة.

كما تابعها رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ورئيس وزراء الجبل الأسود دريتان أبازوفيتش، ورئيس البرلمان الإيطالي إيناسيو لاروسا.