مانشستر سيتي يتوَّج بدوري أبطال أوربا للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

مانشستر سيتي يتوَّج بدوري أبطال أوربا للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)
أحرز مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوربا لكرة القدم للمرة الأولى بفوزه 1-صفر على إنتر ميلان في النهائي في إسطنبول، اليوم السبت.
وسجل رودري لاعب الوسط هدف الانتصار بتسديدة قوية في الدقيقة 68.
الإسباني رودري يغالط أونانا ويضع مانشستر سيتي في المقدّمة#دوري_أبطال_أوروبا | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_انتر#UCLfinal | #beINFİNAL | #MCIINT pic.twitter.com/eLO0ssreGL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 10, 2023
وأكمل سيتي، تحت قيادة بيب غوارديولا، ثلاثية من الألقاب هذا الموسم بعدما تُوّج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وعوّض سيتي جماهيره عن إخفاقه قبل عامين حينما خسر على يد مواطنه تشلسي في نهائي نسخة 2021 من البطولة.
لوكاكو ينقذ مرمى السيتي بغرابة !#دوري_أبطال_أوروبا | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_انتر #UCLfinal | #beINFİNAL | #MCIINT pic.twitter.com/cr4CemtLR7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 10, 2023
وحضر المباراة التي أقيمت في ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول، كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
إيديرسون يستأسد ويحرم لوكاكو من هدف التعادل !#دوري_أبطال_أوروبا | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_انتر #UCLfinal | #beINFİNAL | #MCIINT pic.twitter.com/YgrZgZblXI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 10, 2023
وتابع المباراة كذلك كل من رؤساء وزراء المجر فيكتور أوربان، وسلوفينيا روبرت غولوب، والأردن بشر الخصاونة.
كما تابعها رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ورئيس وزراء الجبل الأسود دريتان أبازوفيتش، ورئيس البرلمان الإيطالي إيناسيو لاروسا.