خبير عسكري أمريكي: طالما امتلك الطرفان السلاح فلن تصمد هدنة في السودان (فيديو)

كشف ريتشارد وايتز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد الأمريكية، أن وقف إطلاق والهدنة بين طرفي النزاع في السودان لن تصمد كثيرًا، وأن الجيشين سيعودان للاقتتال بعد يوم واحد من الراحة.

وقال وايتز في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء السبت، إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “تعبوا من المواجهات وأرادوا انتهاز هذه الفرصة للراحة على أن يعودوا للقتال”.

وأضاف وايتز أن الإدارة الأمريكية تبدو “عاجزة وغير قادرة على وقف الحرب الدائرة في السودان”، مشددًا على أن “العالم اليوم تغيّر كثيرًا” وأن هناك أطرافًا جديدة قادرة على الفعل في المشهد السوداني.

وأوضح الخبير الأمريكي أن لغز الحرب الدائرة في السودان مرتبط بوجود أطراف خارجية تمد طرفي النزاع بمزيد من الأسلحة، مؤكدًا أنه قبل الحرب “كان الجيش والدعم السريع لديهما ترسانة كبرى من الأسلحة والعتاد”.

وقال إنه رغم ما تم استنزافه من أسلحة وعتاد خلال 57 يومًا من الحرب، فلا يزال طرفا النزاع يمتلكان ما يكفي من الأسلحة، إلى جانب وجود مورّدين للسلاح.

وشدّد وايتز على أن وقف الحرب كليًّا يقتضي عدم تمكين الجيش والدعم السريع من الحصول على السلاح، سواء من دول مجاورة أو من روسيا أو من جهات أخرى.