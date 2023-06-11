بيونتيك تواجه أول دعوى في ألمانيا حول الآثار الجانبية المحتملة للقاح فيروس كورونا

تستعد شركة (بيونتيك) للدفاع عن نفسها في دعوى قضائية رفعتها امرأة ألمانية تسعى للحصول على تعويضات عن الآثار الجانبية المزعومة للقاح المضاد لكوفيد-19.

وتُعقد أولى الجلسات يوم غد الاثنين، في أول قضية من نوعها من بين مئات القضايا المحتملة في البلاد.

وتقاضي المرأة، التي تمارس حقها بموجب قانون الخصوصية الألماني حتى لا يُكشف عن اسمها، شركة تصنيع اللقاحات الألمانية للحصول على مبلغ يصل إلى 150 ألف يورو على الأقل (161.5 ألف دولار).

ويأتي ذلك تعويضًا عن “أضرار جسدية بالإضافة إلى تعويض عن أضرار مادية غير محددة”، وفقًا لمحكمة في هامبورغ تنظر في القضية وشركة للمحاماة تمثلها.

“آلام وتورم واضطراب النوم”

وتقول المدعية إنها عانت آلامًا في الجزء العلوي من الجسم وتورمًا في الأطراف وإرهاقًا واضطرابًا في النوم بسبب اللقاح.

ونقلت رويترز عن المحامي بالشركة قوله، إنه يهدف إلى الطعن أمام المحكمة في التقييم الذي أجرته الهيئات التنظيمية بالاتحاد الأوربي وهيئات تقييم اللقاحات الألمانية بأن جرعة بيونتيك فوائدها أكثر من أضرارها.

وينص قانون العقاقير الألماني على أن شركات صناعة الأدوية واللقاحات مسؤولة عن دفع تعويضات عن الآثار الجانبية فقط في حال أثبتت “العلوم الطبية” أن منتجاتها تسبب ضررًا غير متناسب مقارنة بفوائدها أو إذا كانت المعلومات التي وضعتها الشركة على المنتج خاطئة.

وتقول بيونتيك، التي تحمل ترخيص التسويق في ألمانيا لجرعات اللقاح الذي طورته بالتعاون مع شركة فايزر، إنها خلصت بعد دراسة متأنية إلى أن القضية لا أساس لها.

وأشارت إلى أن نحو 1.5 مليار شخص تلقوا اللقاح على مستوى العالم، منهم أكثر من 64 مليونًا في ألمانيا.

وجرى توزيع ما يقرب من 768 مليون جرعة لقاح في المنطقة الاقتصادية الأوربية التي تضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وعددها 27، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا

والآثار الجانبية المؤقتة الأكثر شيوعًا هي الصداع والحمى والإرهاق وآلام العضلات.

ولم يتضح بعد من سيتحمل التكاليف القانونية أو التعويضات إذا فازت المدعية بالقضية، ورفع عدد قليل قضايا مماثلة في إيطاليا.

وتقول شركة المحاماة إنها أقامت نحو 250 دعوى قضائية لصالح عملاء يسعون للحصول على تعويضات عن الآثار الجانبية المزعومة للقاحات كورونا.