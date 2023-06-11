الصحة اللبنانية: القضاء نهائيا على وباء الكوليرا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، القضاء بشكل نهائي على وباء الكوليرا في البلاد مع عدم تسجيل أي إصابة جديدة منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا في البلاد منذ 1993. وأضاف البرنامج أن لبنان شهد تفشي الكوليرا لمدة استمرت عدة أشهر قامت خلالها وزارة الصحة بتوحيد الجهود والإجراءات اللازمة لمكافحة الوباء، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف والمفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية.

وخلال أشهر انتشار الوباء، قامت وزارة الصحة بالترصد اليومي للحالات المشتبهة والمؤكدة وتتبّع المخالطين، وتقديم العلاجات اللازمة، وتجهيز المستشفيات الحكومية لاستقبال الحالات، وإجراء فحوص دورية للمياه في أكثر من منطقة، والتلقيح ضد الكوليرا، وفقًا للبيان.

وأفاد برنامج الطوارئ الصحية بأن الجهود أثمرت عدم تسجيل أي حالة مصابة بالكوليرا منذ نهاية فبراير الماضي، مما يعني انقضاء أكثر من 12 أسبوعًا على تسجيل آخر حالة مثبتة في لبنان.

وتابع أنه “لما كانت منظمة الصحة العالمية توصي بإعلان انتهاء الوباء بانقضاء 4 أسابيع على الأقل من تسجيل آخر حالة مؤكدة، نعلن انتهاء وباء الكوليرا في لبنان”، بحسب البيان، بينما أكدت وزارة الصحة أنها ستواصل رصد الإسهالات المائية الحادة وتكثيف حملات التوعية.

والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه، ويسبب إسهالًا حادًّا يهدد الحياة إذا لم يخضع المريض للعلاج، وبشكل خاص يتعرض الأطفال الذين يعانون سوء التغذية وتقلّ أعمارهم عن 5 سنوات لخطر الإصابة بالكوليرا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الكوليرا انتشرت خلال القرن الـ19 في جميع أنحاء العالم انطلاقًا من مستودعها الأصلي في دلتا نهر الغانج بالهند.

واندلعت بعد ذلك 6 جوائح من المرض حصدت أرواح الملايين من البشر في جميع القارات. أما الجائحة الحالية (السابعة) فقد اندلعت بجنوب آسيا في عام 1961 ووصلت إلى أفريقيا في عام 1971 ثم إلى الأمريكيتين في عام 1991. وتتوطن الكوليرا الآن في العديد من البلدان.

وتشير تقديرات الباحثين إلى وقوع عدد يتراوح بين 1.3 و4 ملايين إصابة بالكوليرا سنويًّا، وتتسبب في وفيات يتراوح عددها بين 21 ألفًا و143 ألف وفاة في جميع أنحاء العالم.