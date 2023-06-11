استنكار وحزن عبر المنصات بعد فرض تأشيرة مسبقة على السودانيين لدخول مصر (فيديو)

نشرت سيدة أعمال سودانية مقطعًا مصورًا لها على موقع “تيك توك” بعد رفض السلطات بمصر دخولها أراضيها دون حصولها على تأشيرة دخول قبل يوم من سريان القرار المعلن من قبلها، وسردت فيه تفاصيل رحلتها المزمعة إلى القاهرة.

وكانت تسابيح دياب المقيمة بالإمارات العربية المتحدة قد نظمت بازارًا لها بمصر وقامت بتجهيز حجوزات قاعة العرض والفندق، إلا أن السلطات بالمطار أخطرتها بعدم مقدرتها على دخول الأراضي المصرية، مما دفعها إلى تصوير فيديو على حسابها باكية ومتحسرة على ما يحدث.

وتعاطف عدد من الناشطين مع “تسابيح” بعد ما تعرضت له من معاناة وإلغاء البازار، واصفين ما حدث معها بأنه جزء لا يتجزأ مما يحدث مع بقية السودانيين العالقين في المعابر.

وعلقت المدونة مزن “أزمة تسابيح دياب بتحكي جزء بسيط من معاناة السودانيين هذه الأيام، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب ومن يصعّب الأمور ويقفلها في وش الناس”.

ستوري تسابيح دياب💔💔💔 بيحكي جزء بسيييط من معاناة السودانيين الايام دي حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيصعب الامور وبيقفلها في وش الناس ربنا ينتقم منكم.. — . (@Mozaaan__) June 9, 2023

وقالت محاسن إسماعيل “جيراننا يروننا أرخص من أن نعيش، هذا الحديث من استوري تسابيح دياب، والصراحة هذه الجملة بالذات قطعت قلبي”.

"جيرانا شافيننا ارخص منو احنا نعيش " الكلام ده من استوري تسابيح دياب والصراحة الجملة دي بالذات قطعت قلبي — Call me Purple ☔️💜 (@Mahasin__Ismail) June 9, 2023

وقال المدون محمود “‏والله يا إخوانّا زعلان لتسابيح دياب عديل، موقف حار أنك تكون مبرمج ومجهز روحك وفي النهاية أمورك تبوظ كده”.

ولله يخونا زعلان لي تسابيح دياب عديل .. موقف حار انك تكون مبرمج و مجهز روحك و في النهاية امورك تبوظ كدا — محمود (@mahmoodinho98) June 9, 2023

وأشارت توتا نادر إلى أن “تسابيح دياب” استطاعت أن تلخص إحساس من هم بالداخل والخارج “ونحن نذهب بنقودنا ولا يرضون أن ندخل إلى بلادهم ويروننا رخاصًا نستحق الموت”، وفق تعبيرها.

وقيّدت مصر دخول المواطنين السودانيين أراضيها بحصولهم على تأشيرة دخول مسبقة بدءًا من أمس السبت، وقررت إلغاء الدخول بالوثائق الاضطرارية. وبحسب ناشطين، تم تعميم القرار على كل السودانيين الوافدين إلى مصر من جميع الدول.

ومن جهة أخرى، أكدت وسائل إعلامية محلية مصرية أن القاهرة أصدرت تعليمات لكل موانئها بإلزام السودانيين باستخراج تأشيرة لدخول أراضيها دون أي نوع من الاستثناءات التي تمنع استخراج الشخص لها.