تركيا.. مصرع 5 عمال إثر انفجار داخل مصنع للقذائف وأردوغان يأمر بتحقيق فوري (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مصرع 5 عمال بانفجار في مصنع للقذائف الصاروخية والمتفجرات بالعاصمة أنقرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن انفجارًا وقع في مصنع القذائف الصاروخية والمتفجرات التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE) ​​​​​​​في قضاء ألما داغ بأنقرة.

وأفادت بأن الانفجار أدى إلى مصرع 5 عمال، وأنه تم إطلاق تحقيق إداري وعدلي بشأن الحادث لتحديد ملابسات الانفجار.

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında Meydana Gelen Patlamaya İlişkin Açıklama pic.twitter.com/NDi5me5gTf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2023

بدوره، أكد والي أنقرة واصب شاهين أن الانفجار الذي وقع في مصنع الصواريخ سببه تفاعلات كيميائية، موضحًا أنه لم يعد هناك أي عمال محاصرين أو ينتظرون إنقاذهم أو نقلهم إلى المستشفى.

وقال شاهين “في حوالي الساعة 08:45 بحسب المعلومات الأولية وقع انفجار في قسم تحضير الديناميت ناتج عن خلل بسبب تفاعل كيميائي بالمصنع. للأسف فقدنا خمسة عمال نتيجة هذا الانفجار”.

وتابع والي أنقرة “الآن يقوم المدعون العامون بالتحقيق في الأمر. ويتم إجراء دراسات تشريح الجثث وغيرها من الدراسات الفنية بتنسيق من المدعين العامين لدينا. وسنشارك معكم شرحًا أوسع وتفاصيل أكثر عن الحادث بعد ورود المزيد من المعلومات التقنية”.

Ankara Valisi Vasip Şahin: [MKE fabrikasında patlama] ▪️Saat 8.45 sıralarında dinamit lokumu hazırlama bölümünde kimyasal tepkimeden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş, 5 işçimiz vefat etmiştir.

▪️Savcılarımız konuyu inceliyor. pic.twitter.com/6GafKEoPrY — Ebabil Kusu (@Kusu__Ebabil) June 10, 2023

وتلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معلومات من وزير دفاعه يشار غولر حول الانفجار، وأمر بإجراء تحقيق فوري في الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

وسُمع دوي انفجار في مصنع الصواريخ بمنطقة ألما داغ بأنقرة، وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم إرسال رجال إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وأفاد شهود عيان أن نوافذ المتاجر والمنازل في المناطق المحيطة بالموقع تحطمت بسبب قوة الانفجار.

وذكرت قناة “سي إن إن التركية” الإخبارية أن الدخان تصاعد بعد الانفجار في وحدة الإنتاج بالمصنع، وأن رجال الإطفاء تمكّنوا من السيطرة على الحريق الذي اندلع جراء الانفجار.