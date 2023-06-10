مصر.. جدل وسخرية من بيع تذاكر حفل غنائي بالتقسيط لأول مرة

أثار الإعلان عن حفل غنائي لمؤدي الراب المصري أحمد علي الشهير بـ”ويجز”، جدلًا وسخرية عبر المنصات الرقمية عقب بيع تذاكر الحفل بـ”التقسيط” على 3 أشهر، في سابقة لم تحدث في مصر.

ومن المقرر أن يقام حفل مغني الراب الشهير في 23 يونيو/حزيران الجاري، بمنطقة (زد إيست أورا) في التجمع الخامس شرقي العاصمة المصرية القاهرة، وفق ما أعلنه ويجز عبر حسابه في إنستغرام.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل، عبر موقعها الرسمي، أسعار التذاكر التي جاءت على 3 فئات: الأولى بـ500 جنيه، والثانية بـ750 جنيهًا، والثالثة بألف جنيه، واشترطت الحجز لمن هم فوق 12 عامًا فقط.

وفوجئ جمهور مؤدي الراب بإعلان فاليو (ValU) وهي شركة متخصصة لخدمات البيع والتقسيط، بالإعلان عن إمكانية بيع تذاكر الحفل بالتقسيط دون رسوم على 3 أشهر.

ونشرت الشركة على صفحتها في فيسبوك منشورًا قالت فيه “استعدوا لحفل ويجز الموسيقي في 23 يونيو بمنطقة زد، احصل على تذكرتك الآن بعرض حصري 0% فائدة 0% مقدَّم 0% رسوم شراء على 3 أشهر واستمتع بالتجربة”.

وتصدّر وسم “ويجز” على المنصات بعد أسابيع من طرح إعلانه إثر إتاحة خدمة “التقسيط”، فضلًا عن كونه الحفل الأول في مصر بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقة، والاشتراطات التي فرضتها لإقامة الحفل من بينها رسوم إقامة الحفل والتصريح.

وغرد محمد الظواهري “حوار التقسيط على الرفاهيات ده والمصريين مش معاهم فلوس آخرته مش هتكون كويسة خالص على البلد كلها”.

حوار التقسيط علي الرفاهيات ده و المصريين مش معاهم فلوس اخرته هتبقي منيلة و سودة علي البلد كلها https://t.co/x57W3gGmWk — Mohamed Elzawahry (@mohamedelzwahre) June 10, 2023

بينما كتب المدون أحمد شوقي على حسابه في فيسبوك ساخرًا “تخيل حفلة ويجز تقسيطها بدون ربا وتقسيط الحج يكون بربا”.

واستنكر المعلق شريف سمير بالقول “من جملة العبث اللي الناس عايشاه، إننا ننتقل من مرحلة تقسيط أساسيات الحياة والاحتياجات الأساسية إلى تقسيط تذاكر حفلات ويجز! عبث”.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية محمد عبد الله، في تصريحات لصحف محلية، أن الشركة المنظمة لحفل ويجز سددت 215 ألف جنيه لخزينة النقابة رسومًا لاستصدار تصريح الغناء وتجديده للحفلات القادمة.

وكانت “المهن الموسيقية” برئاسة مصطفى كامل قد اشترطت الحضور إلى النقابة وتوقيع مؤدي المهرجانات على إقراراتها الجديدة بالحفلات، ومن بينها “عدم تقديم الكلمات الخارجة والخادشة للحياء”.

ومع تنامي الأزمة الاقتصادية في مصر وانهيار قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، لجأ المصريون إلى شراء كثير من السلع بالتقسيط.